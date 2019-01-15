Тимошенко впевнена в перемозі над Порошенко і не буде ні про що домовлятися з олігархами

Ні, не можна сказати, що я повністю помилився, коли висловив напередодні припущення, що лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко буде “мочити” президента Петра Порошенка у прямому ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Вона таки обрушила вчора на Петра Олексійовича стріли критики, але більшу частину свого виступу Тимошенко присвятила тому, що має намір зробити в Україні після своєї перемоги на президентських виборах.

Лідер “Батьківщини” прийшла в понеділок ввечері на передачу не сама, а призвела частину своєї команди. І почала вона свій виступ з планів перетворень в країні, що почне в разі своєї перемоги на президентських виборах.

Зокрема, Тимошенко запропонувала між президентськими і парламентськими виборами в Україні, які пройдуть навесні і восени 2019 року відповідно, провести референдум, щоб прийняти нову Конституцію України.

“Ми будемо йти законним, конституційним шляхом, не будемо через коліно розпускати парламент, сіяти нові протистояння. Наше завдання – за ті півроку, які будуть між президентськими і парламентськими виборами, провести референдум, прийняти нову Конституцію, і нові вибори в парламент провести за новою системою”, – сказала вона.

Тимошенко вважає, що необхідно прибрати з Конституції двовладдя, з-за якого реально керує урядом і прем’єр-міністр, і президент. При цьому вона підкреслила, що за Конституцією у всенародно обраного президента повинна бути можливість реально брати на себе відповідальність, керувати процесами, але бути підконтрольним і підзвітним.

За її словами, відразу після перемоги на виборах, новий президент подасть до парламенту законопроект про зміну порядку забезпечення населення газом. Українці отримають газ власного видобутку за вдвічі нижчою ціною, що істотно зменшить витрати на житлово-комунальні послуги.

Тимошенко пояснила, що з моменту набуття Україною незалежності і до 2014 року існував порядок, за яким український газ власного видобутку віддавали на потреби населення “за українськими цінами”.

“Це було нормою, яка була затверджена постановами уряду та рішенням НАК “Нафтогазу”. Банани в Еквадорі продають за цінами Німеччини? Або лосось в Норвегії за цінами Африки? У Казахстані свій газ продають народу по 80-90 дол. за тисячу кубометрів, а нам за 305 дол. з 2014 року. Хто це придумав, хто це порахував, щоб 300% рентабельності прибутку в рік, заробляли на людях, що мають в 16 разів нижчі доходи, ніж в Європі?”, – обурилася вона.

Тимошенко переконана, що вітчизняного газу вистачає, адже сьогодні Україна видобуває лише на державних підприємствах 16,4 млрд кубометрів газу, а люди на свої цілі (тепло, гаряча вода) використовують тільки 15,8 кубометрів.

Саме тому законопроект, який поверне український газ українцям, стане одним з перших, які подасть новий президент. Це також дозволить знизити ціну блакитного палива мінімум удвічі, причому зробити це можливо протягом місяця, вважає голова партії.

“У цьому ж законопроекті буде чіткий норматив рентабельності, 30% річної прибутковості. Ми цей закон покладемо в основу ціноутворення, воно монопольне, ринку в нас немає, якщо постановою уряду встановлюється ціна на газ. Нам потрібен місяць максимум, щоб удвічі знизити ціни на газ”, – сказала вона і зазначила, що зниження ціни призведе до суттєвого зменшення витрат на житлово-комунальні послуги.

Реальна ціна на газ, за бухгалтерії “Укргазвидобування”, враховуючи вартість видобутку газу, якщо взяти всі податки, 30% рентабельності, транспортування і 30% прибутковості для розвитку галузі — 3,55 грн за кубометр, “а нам продають сьогодні по 8,55 грн”, – обурилася лідер “Батьківщини”.

Крім того, вона торкнулася тим дуже низького економічного зростання в Україні, маленьких доходів населення, масового виїзду українців за кордон, тотальної корупції в країні. І тим самим “мочила” нинішню владу на чолі з Порошенком. У той же час, запевнила Тимошенко, найбільш незахищені верстви населення продовжать отримувати субсидії.

При цьому хоча серед запрошених експертів і були такі, які, скажімо так, явно не горять любов’ю до Юлії Володимирівні (наприклад, відома журналістка Соня Кошкіна і політолог-“порохобот” Володимир Фесенко), але на всі їх питання Тимошенко відповіла чітко і абсолютно спокійно.

Так, одним з провокаційних запитань стало твердження, що, мовляв, Юлії Володимирівні доведеться домовлятися з тим же Петром Олексійовичем та іншими олігархами, оскільки у разі перемоги на президентських виборах їй доведеться ще півроку мати справу з нинішньою Верховною Радою.

Проте лідер “Батьківщини” категорично заявила у відповідь, що не має наміру ні про що домовлятися ні з одним з олігархів і з Порошенком теж.

Також Тимошенко сказала в ефірі своєї повної впевненості в тому, що їй доведеться у другому турі зустрітися з Порошенком і що вона переможе.

Ведучий несподівано оголосив близько 12 годин ночі про завершення передачі, коли вона була ще в самому розпалі, і коли навіть не встигли ні слова сказати багато хто з присутніх в студії членів команди Тимошенко. Але, мабуть, такі були домовленості про формат програми, що і не дозволило лідеру “Батьківщини” приділити багато часу критиці нинішньої корумпованої влади.

Загальне враження – вчора на ICTV яскраво і ефектно виступила майбутній президент України, не було сумнівів ні у кого з присутніх в студії…