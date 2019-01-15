Повінь – зміна системи

Menu
Close

Трамп відповів на запитання про роботу на Росію

15.01.2019

Трамп ответил на вопрос о работе на Россию

Президент США Дональд Трамп заявив, що він ніколи не працював на Росію. Відповідну заяву американський лідер зробив в ході брифінгу в Білому домі.

Звертаючись до журналістів у Білому домі президент США сказав: «Я ніколи не працював на Росію». Трамп також підкреслив, що він вважає ганьбою подібні питання.

Примітно, що аналогічне питання Трампу поставили в інтерв’ю Fox News, однак американський лідер вважає його образливим.

Раніше повідомлялося, що Трамп конфіскував запису свого перекладача після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Згідно з інформацією Washington Post, він наказав перекладачеві не обговорювати деталі сказаного на зустрічі.

У свою чергу ABC News повідомляє, що законодавці-демократи в Палаті представників розглядають питання про видачу повісток для перекладачів, які були присутніми на зустрічах Трампа з Путіним.

Читайте також:   Голові Укравтодору підняли зарплату на 900%
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *