Трамп відповів на запитання про роботу на Росію

Президент США Дональд Трамп заявив, що він ніколи не працював на Росію. Відповідну заяву американський лідер зробив в ході брифінгу в Білому домі.

Звертаючись до журналістів у Білому домі президент США сказав: «Я ніколи не працював на Росію». Трамп також підкреслив, що він вважає ганьбою подібні питання.

Примітно, що аналогічне питання Трампу поставили в інтерв’ю Fox News, однак американський лідер вважає його образливим.

Раніше повідомлялося, що Трамп конфіскував запису свого перекладача після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Згідно з інформацією Washington Post, він наказав перекладачеві не обговорювати деталі сказаного на зустрічі.

У свою чергу ABC News повідомляє, що законодавці-демократи в Палаті представників розглядають питання про видачу повісток для перекладачів, які були присутніми на зустрічах Трампа з Путіним.