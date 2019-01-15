Тесть Насирова побудує в центрі Києва замість маєтку XIX століття паркінг

Суд скасував наказ Міністерства культури про внесення в реєстр нерухомих пам’яток архітектури старовинного особняка XIX століття на вулиці Лабораторній, 9-б у Києві. Рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва, повідомляє КиевVласть.

А позов подала компанія SkyProject, бенефіціаром якої є

відомий київський забудовник Олександр Глімбовський – тесть відновленого голови

Державної фіскальної служби Романа Насирова.

Компанія SkyProject в 2018 році хотіла будівля перепродати,

але завадив статус пам’ятника архітектури. У суді SkyProject доводила, що будинок

не відповідає критерію автентичності.

Так, навколо маєтку почали встановлювати будівельний паркан,

на його місці планується паркінг. Мешканці сусіднього будинку повідомили, що до них

неодноразово навідувалися представники забудовника з пропозицією викупити і

знести їх будинок для будівництва додаткового паркінгу.





Будівлю оточують три 25-поверхові свічки РК «Метрополь» на

374 квартири. Його зводить корпорація «Альтіс-Холдинг», також Глімбовського.

Раніше SKELET-info повідомив подробиці відновлення Насирова на посаді глави ГФС.