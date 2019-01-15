В холодильнику, яйцях, туалеті – де ховають хабара українські чиновники

Заступника начальника полтавського облуправління Державної судової адміністрації спіймали на хабарі. За даними Генпрокуратури, вчора чиновник отримував останню частину хабара в 100 тис. грн.

Гроші він вимагав від керівника підприємства за безперешкодне підписання актів виконаних робіт, а також перерахування коштів на рахунок підприємства за вже виконані роботи. В цілому він отримав 248 тис. грн.

Гроші винахідливий чиновник переховував у холодильнику. «Заморозив активи», – жартують в соцмережах.

За даними СБУ, протягом минулого року в Україні викрили 564 випадки корупції. Там кажуть, що найбільша кількість хабарників виявили в Державній фіскальній службі. Також на отриманні «подяк» зловили 10 співробітників Державної міграційної служби та 10 суддів.

Раніше схованки хабарників знаходили в банках на городах, вольєрах для собак, кримінальних кодексах і навіть в лісі. «КРАПКА» подивилася, де зараз чиновники зберігають «нажите непосильною працею».

В Одеській області обладнали схованку в грубці

В Одеській області старший державний інспектор одного з митних постів систематично брав гроші з водіїв за провезення фруктів через кордон з Молдовою. У нього була своя такса – п’ять гривень за кілограм товару без оформлення документів. Щодня митник примудрявся «заробляти» 20 тис. грн.

А спіймали чиновника під час отримання чергового «траншу» у розмірі 6,6 тис. грн. Тоді і з’ясувалося, що «тіньову касу» інспектор митного поста «Кучургани» ховав у пічці.

У Чернігові хабар ховав у супермаркеті

У Чернігові чоловікові, який на своєму автомобілі потрапив у ДТП, правоохоронці погрожують неприємностями. Відкрили кримінальне провадження нібито за нетверезе водіння. А потім 25-річний слідчий запропонував водієві можливість закрити справу за 300 доларів США.

«Щоб забрати гроші, поліцейський призначив «клієнту» зустріч у продуктовому супермаркеті міста. Отримані 7800 гривень слідчий поліції завбачливо поклав в упаковку з-під яєць. Конспірація хабарнику не допомогла – він був затриманий на місці працівниками внутрішньої безпеки НПУ, СБУ та обласної прокуратури», – кажуть у поліції.

Харківські копи зберігали «заробітки» в туалеті

33-річний капітан і 41-річний капрал Слобідського відділення поліції налагодили «бізнес» в аеропорту Харкова – вимагали гроші з іноземців за безперешкодний перетин кордону.

«Розповідали гідам – громадянам Туреччини – про «прифронтовій зоні і дуже посилені заходи безпеки», з-за яких їхні клієнти з двох днів туру могли провести в аеропорту мінімум один. Допомогти їм уникнути цього пропонували за гроші», – пояснили в прокуратурі області.

І додали, що розцінки були різні і залежали від кількості рейсів, туристів, їх платоспроможності. В середньому на одному іноземця заробляли 50 доларів. За інформацією СБУ, на випадок перевірок у поліцейських був план — вони ховали гроші в туалеті.

У ящику для пожертвувань на Миколаївщині

У Миколаївській області 34-річний депутат однієї з райрад вимагав 5 тис. грн. хабара у підприємця. Пообіцяв, що за цю суму не буде перешкоджати у здійсненні господарської діяльності – санітарної чистки лісосмуг. А щоб відвести від себе підозри, чиновник придумав оригінальний спосіб передачі грошей.

«Хабар підприємець повинен був покласти в ящик для допомоги воїнам АТО, який був встановлений у приміщенні його магазину. Після обіду чиновник прийшов в магазин, відкрив шухляду, забрав гроші. Три тисячі гривень одразу дав у борг своєму знайомому, а два залишив собі», – розповіли в поліції.