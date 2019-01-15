Терористи ИГИЛ захопили місто в Нігерії

Бойовики, які мають безпосереднє відношення до терористичної угруповання «Ісламська держава», провели захоплення міста Ранн, розташованого на північному сході Нігерії, повідомляє інформаційне агентство Reuters, посилаючись на персональний джерело в службах безпеки країни.

Агентство повідомляє, що в даний час в місті ведуться досить жорсткі бої між терористами і армією, в результаті яких навіть була знищена частина будівель. Місцеві жителі тікають зі своїх будинків. Джерела також стверджують, що місто практично повністю перейшов до рук терористів з ИГИЛ, в той час як урядові сили покинули населений пункт. Повідомляється, що захоплення міста був проведений терористами з «Ісламської держави Західної Африки (ISWA). Це терористичне угруповання, яка раніше принесла присягу керівництву «Ісламської держави».

Трохи раніше бойовики цієї терористичної організації здійснили цілу серію атак, в результаті якої був захоплений місто Бага. Це сталося в минулому місяці. Тим не менш, тоді владі Нігерії вдалося повернути місто під свою опіку за допомогою правильно проведеного контрнаступу.