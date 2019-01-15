Трамп і Ердоган досягли згоди щодо Сирії

Трамп в ході телефонних переговорів запевнив Ердогана про рішення вивести війська з Сирії.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив про досягнення історично значущого взаєморозуміння з американським лідером Дональдом Трампом щодо ситуації в Сирії. Про це він заявив у вівторок, 15 січня, коментуючи підсумки переговорів лідерів країн.

“Мені здається, що ми з президентом США Дональдом Трампом щодо Сирії досягли історично значущого взаєморозуміння. І Туреччина зробить все від неї залежне. Ми також домовилися вживати конкретні заходи, які дозволять в найкоротші терміни досягти показника в $75 млрд у сфері двосторонньої торгівлі”, – сказав президент Туреччини.

Ердоган також підтвердив намір республіки створити буферну зону на півночі Сирії.

“Президент США Трамп в ході телефонних переговорів вчора знову запевнив мене про рішення вивести війська з Сирії. Ми прийняли рішення продовжити наші контакти з усіх питань щодо Сирії, включаючи зону безпеки, яка буде створена Туреччиною”, – додав Эрдоганю

Раніше повідомлялося, що в ході розмови Трамп висловив бажання працювати разом з питання безпеки на північному сході Сирії.

Перед цим Трамп пригрозив Туреччині санкціями в разі ударів по курдських сил у Сирії. Американський президент закликав Анкару до створення 20-мильної зони безпеки на півночі Сирії.

У відповідь спікер президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Анкара в Сирії бореться не з курдами, а з терористами. В Анкарі наголосили, що не слід плутати курдів в Сирії з бойовиками угруповань, що ведуть терористичну діяльність.