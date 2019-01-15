Повінь – зміна системи

Menu
Close

Трамп замовив 300 гамбургерів для почесних гостей Білого дому

15.01.2019

Трамп заказал 300 гамбургеров для почетных гостей Белого дома

Президент США Дональд Трамп влаштував у Білому домі урочистий прийом футболістів команди Clemson Tigers.

Повідомляється, що глава Білого дому замовив 300 гамбургерів, багато піци і картоплі фрі.
«Це все наші улюблені продукти», — заявив Трамп під час прийому на честь переможців національного чемпіонату коледжів по американському футболу.

Відповідаючи на питання журналістів про своє улюбленому фастфуді Трамп зазначив, що у випадку з американським фастфудом йому подобається все. Крім цього, було відзначено, що глава Білого дому особисто заплатив за всю присутню на торжестві їжу у зв’язку з тим, що частина співробітників Білого дому перебувають в неоплачуваній відпустці у зв’язку з призупиненням роботи американського уряду. Однак залишається невідомим, в яку суму обійшовся Трампу цей своєрідний банкет.

До речі, раніше Трамп навіть знімався в рекламі мережі ресторанів швидкого харчування. Так, у 1995 році Трамп знявся в рекламі Pizza Hut зі своєю колишньою дружиною Іван. У 2002 році він з’явився в рекламі mcdonald’s. Крім того, у 1995 році Трамп спробував змусити Мадонну і модельєра Донателлу Версаче з’їсти разом з ним KFC.

Трамп заказал 300 гамбургеров для почетных гостей Белого домаТрамп заказал 300 гамбургеров для почетных гостей Белого дома Трамп заказал 300 гамбургеров для почетных гостей Белого дома Трамп заказал 300 гамбургеров для почетных гостей Белого дома

Як відомо, робота американського уряду припинена із-за виниклих розбіжностей у зв’язку з будівництвом стіни на кордоні з Мексикою, зведення якої обійдеться в $5,7 млрд. через суперечки щодо бюджету в США продовжується найтриваліший в історії країни шатдаун.

Читайте також:   В Одесі кияни збили дівчину: вона у важкому стані
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *