Трамп замовив 300 гамбургерів для почесних гостей Білого дому

Президент США Дональд Трамп влаштував у Білому домі урочистий прийом футболістів команди Clemson Tigers.

Повідомляється, що глава Білого дому замовив 300 гамбургерів, багато піци і картоплі фрі.

«Це все наші улюблені продукти», — заявив Трамп під час прийому на честь переможців національного чемпіонату коледжів по американському футболу.

Відповідаючи на питання журналістів про своє улюбленому фастфуді Трамп зазначив, що у випадку з американським фастфудом йому подобається все. Крім цього, було відзначено, що глава Білого дому особисто заплатив за всю присутню на торжестві їжу у зв’язку з тим, що частина співробітників Білого дому перебувають в неоплачуваній відпустці у зв’язку з призупиненням роботи американського уряду. Однак залишається невідомим, в яку суму обійшовся Трампу цей своєрідний банкет.

До речі, раніше Трамп навіть знімався в рекламі мережі ресторанів швидкого харчування. Так, у 1995 році Трамп знявся в рекламі Pizza Hut зі своєю колишньою дружиною Іван. У 2002 році він з’явився в рекламі mcdonald’s. Крім того, у 1995 році Трамп спробував змусити Мадонну і модельєра Донателлу Версаче з’їсти разом з ним KFC.

Як відомо, робота американського уряду припинена із-за виниклих розбіжностей у зв’язку з будівництвом стіни на кордоні з Мексикою, зведення якої обійдеться в $5,7 млрд. через суперечки щодо бюджету в США продовжується найтриваліший в історії країни шатдаун.