Держстат помітив погіршення торгового балансу

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-листопаді 2018 року збільшилась на 66,6% порівняно з січнем-листопадом 2017 року і склало $8,866 мільярда, повідомляє Державна служба статистики

У листопаді негативне сальдо склало $0,92 млрд, тоді як у жовтні – на $1,48 млрд, у вересні – $1,46 млрд, серпні – $0,94 млрд, у липні – $1,41 млрд, червні – $0,6 млрд, травні – $0,63 млрд, у квітні – $0,22 млрд, у березні – $0,46 млрд, у лютому – $0,46 млрд, січні – $0,28 млрд.

У січні-листопаді 2018 року експорт товарів порівняно з аналогічним періодом 2017 року зріс на 9,9%, склавши $43,25 млрд, імпорт – на 16,7%, до $52,11 млрд.

За даними Держстату, у листопаді 2018 року порівняно з минулим місяцем сезонно скоригований обсяг експорту збільшився на 4,7%, склавши $3,98 млрд, тоді як імпорт скоротився на 1,1% – до $4,88 млрд.

Коефіцієнт покриття імпорту експортом за 11 місяців цього року склав 0,83 проти 0,88 у січні-листопаді 2017.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 220 країн світу.