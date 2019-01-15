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При виїзді з Росії росіяни будуть платити данину

15.01.2019

При выезде из России россияне будут платить дань

Бажаючі покинути територію Російської Федерації громадяни РФ, можливо, стануть платити спеціальний податок.

Передбачається, що росіяни та іноземці при перетині кордону будуть платити оброк у розмірі 500 рублів (209 грн). На думку инициативщиков, даний крок дозволить в найкоротші терміни відродити туристичну галузь РФ, збільшити її конкурентоспроможність. В умовах складної міжнародної обстановки це, вважають в організації, особливо важливо.

Відповідні пропозиції вже направлені у верхню і нижню палати парламенту. У разі запровадження таких нововведень, держбюджет, як планується, поповниться на 35 мільярдів рублів на рік ($499 млн).

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