При виїзді з Росії росіяни будуть платити данину

Бажаючі покинути територію Російської Федерації громадяни РФ, можливо, стануть платити спеціальний податок.

Передбачається, що росіяни та іноземці при перетині кордону будуть платити оброк у розмірі 500 рублів (209 грн). На думку инициативщиков, даний крок дозволить в найкоротші терміни відродити туристичну галузь РФ, збільшити її конкурентоспроможність. В умовах складної міжнародної обстановки це, вважають в організації, особливо важливо.

Відповідні пропозиції вже направлені у верхню і нижню палати парламенту. У разі запровадження таких нововведень, держбюджет, як планується, поповниться на 35 мільярдів рублів на рік ($499 млн).