Україна, Туреччина і ЄС продовжують спонсорувати «ЛДНР», здійснюючи операції з людьми Юрія Зюкова

Минулого літа ім’ям куратора тіньової вуглевидобутку зацікавилася СБУ. Фігурантам справи про створення терористичної організації «засвітило» від 8 до 15ти…

На фото censor.net.ua – Юрій Зюков і його давня соратниця Наталія Королевська. До війни Олександр Янукович збував в країни ЄС дешеве вугілля з копанок Королевської, який допомагав легалізувати р-н Зюков.

Недавня подія в Чорному морі сколихнуло забуту тему торгівлі вкраденим в України «чорним золотом» та фінансової підтримки, яку РФ надає «республіках». Затонуле 7 січня судно «VOLGO BALT 214 з азербайджансько-українським екіпажем прямувало з порту Азов (Ростовська обл.) в Самсун (Туреччина) і перевозило 3000 тонн вугілля. Власник суховантажу, за даними моніторингової групи «Майдан закордонних справ» — турецька фірма, судно опинилося у «чорному списку», як неодноразово заходившее в окупований Крим. Туреччина і Україна заявили, що проведуть розслідування у зв’язку з інформацією про постачання вугілля з «ЛДНР». Однак, з’ясувати походження вантажу буде не просто. За папірцями він буде російським, а щоб дізнатися правду, доведеться підняти антрацит з дна і провести аналіз відмінності між вугіллям донбаських шахт настільки унікальні, що експерти іноді порівнюють їх з відбитками пальців.

Глава МинТОТ Вадим Черниш заявив, що щорічно Росія вивозить з окупованих територій Донбасу 2,8 мільйона тонн антрациту на суму майже 300 млн. $, підтримуючи економіку недореспублик.

Ми вже писали про те, як вугілля з окупованої території отримує російське «громадянство». Трейдери в РФ набувають антрацит «ЛДНР» як український і далі контрабандний (за фактом) вугілля постачається в інші країни, і в тому числі в Україну, за сертифікатами РФ.

Знавці пояснюють: у Польщі, Чехії, Румунії, Угорщини ще збереглося чимало побудованих при СРСР теплоелектростанцій, яким потрібен якісний вугілля з високою теплотворністю, що видобувається на непідконтрольної території. «Мінпалива ЛНР» не дарма рапортує про зростання видобутку — російська «паспортизація» дозволяє кому завгодно купувати антрацит бойовиків в обхід санкцій.

Одна з публікацій «ОРД» на цю тему наробила чимало шуму. Після неї з нами зв’язалися колеги з Японії, які займаються темою торгівлі вугіллям КНДР через посередництво не тільки РФ, але і деяких структур в Україні. Серед можливих фігурантів виявилися… Офшорні компанії, пов’язані з громадянами України, про яких ми писали тут: https://ord-ua.com/2018/03/13/eks-zamministra-yurij-zyukov-i-krovavyij-ugol-lnr/ — екс-міністром «ЛНР» Олександром Олександровичем Мельничуком, його братом – київським бізнесменом Сергієм Олександровичем та їх партнером радником українського міністра енергетики України Юрієм Євгеновичем Зюковим.

З’ясовується, не тільки «ЛДНРовцы», але і Північна Корея (яку в ООН покарали за ракетні випробування) використовує РФ як перевалочну базу для контрабанди. Все відбувається за схемою, яку обкатали на Донбасі — щоб продати свій вугілля Японії і Південній Кореї, північно-корейці везуть його спочатку в російські порти. І далі поставки санкційного вугілля маскують під російський вантаж, оформлений за всіма митних правил.

Нагадаємо, Юрій Зюков – це топ-чиновник, якого в стінах Верховної Ради називали коллаборантом, який встиг попрацювати у так званому «міністерстві» при т. зв. «ЛНР»: https://www.youtube.com/watch?v=P0EpdukLYiA

Екс-перший заступник міністра енергетики та вуглепрому в уряді Арсенія Яценюка і радник чинного міністра Ігоря Насалика. Вугільний мільйонер з Ровеньків, який, однак, у своїй декларації про доходи за 2014 рік вказав суцільні прочерки (https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_72_199).

Восени 2017 р. польська газета «Dziennik» поширив сенсаційну новину: Польща опалюється вугіллям з «ЛНР» за посередництва компанії «Doncoaltrade», яку заснували менеджер Юрія Зюкова Олександр Мельничук та його син Роман.

Юрій Зюков все заперечував – за його версією, брати Мельничуки його обібрали до нитки. Для постачань до Польщі, мовляв, шахрай Олександр Мельничук, з яким Зюкова пов’язує багаторічна співпраця, зрадницьки підробив підпис Романа Зюкова і використовував фірму, зареєстровану задовго до війни.

Однак, це викриття було не останнім: минулого літа СБУ виявила у Юрія Зюкова відразу 16 фірм, які займаються імпортом-експортом з «ОРДИЛО», і в тому числі три офшору.

У ЕГСР оприлюднене рішення (тут: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74745788), в якому персональні дані приховані, але вгадати Зюкова не складно. Мова про радника Міністра енергетики та вугільної промисловості України, чиїм родичам і наближеним ватажки «Луганської республіки» видали дозволи на видобуток вугілля, оптову торгівлю пальним, вивезення та транзит матеріальних цінностей.

Цитата з судового рішення: «У виробництві ГУ СБ України у м. Києві та Київській області знаходяться матеріали ДР №22016101110000067 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної групи, керівництво такою групою, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння діяльності терористичної групи»). Розслідуванням встановлено, що радник з метою власного збагачення, за попередньою змовою з представниками самопроголошеної «ЛНР» організував протиправну схему з незаконного видобутку та реалізації вугільної продукції та паливно-мастильних матеріалів на тимчасово непідконтрольної української влади території Луганської області».

Суб’єкти господарської діяльності, які використовувалися для вчинення злочинів, які не перереєструвалися на підконтрольній території, або мають подвійну реєстрацію, і – головне: «Платять податки в фіскальні органи терористичних організацій, надаючи фінансову допомогу незаконним збройним формуванням».

В ході розслідування виникла необхідність у доступі до оригіналів документів, які супроводжували видобуток антрациту, його експорт в РФ, переміщення і сертифікація вантажів, видачу дозволів на видобуток вугілля, оптову торгівлю, транзит, і прочая.

Під прицілом СБУ виявилися: ТОВ «Галс Моторс» (код ЄДРПОУ 21966190, адреса реєстрації: р. Донецьк, вул. Б. Хмельницького, д. 55 , у списку засновників — житель Ровеньків Роман Юрійович Зюков (30%), ТОВ «ДонЛекс» (код ЄДРПОУ 35682910, адреса: м. Донецьк, вул. Військова, д. 36, серед засновників – Юлія Сергіївна Зюкова (58%), що проживає в Ровеньках), ТОВ «Торговельно-посередницька фірма «Донбас-вугілля» (код ЄДРПОУ 37713992, р. Ровеньки, вул. Маркса, д. 146), ТОВ «Україна-Донбас» (код ЄДРПОУ 31023054, р. Ровеньки, вул. Капанелли, д. 2 Б), ТОВ «Автомобільний центр «Енергія » (код ЄДРПОУ 37824414, р. Алчевськ, вул. Ленінградська, д. 3, серед засновників мешканка окупованого Криму Руда Любов Йосипівна), ТОВ «Гоф «Алмаз» (код ЄДРПОУ 35937821, Ровеньки, вул. Вигонна, д. 1А, серед засновників та ж Руда Л. В.), ТОВ «Галсмотор» (код ЄДРПОУ 38263228, р. Донецьк, Злітна 7-В, серед засновників Руда Л. В.), підприємство «Ритм» (код ЄДРПОУ 31380956, р. Ровеньки, вул. Маркса 146, серед засновників Руда), ТОВ «Борс» (код ЄДРПОУ 34942631, Київ, Княжий затон, д. 2/30, серед засновників жителі Ровеньків та ТОВ «Україна-Донбас»), ТОВ «Ровеньківська нафтобаза» (код ЄДРПОУ 32842161, серед засновників Рудою Микола Іванович, прописаний за однією адресою з батьком і сином Зюковыми, офшорна компанія «VUTEK LIMITED» (Кіпр) і Мельничук Олександр Олександрович), ТОВ «Гзф «Дар’ївська» (код ЄДРПОУ 35937816, серед засновників якої той же Мельничук і той же кіпрський офшор), а так само — офшори «VUTEK LIMITED», «DONBAS COAL LLP», «RENTON RESOURCES LLP», і три інші фірми, назви яких у вирішенні зашифровані.

Використовуючи можливості youcontrol, ми проаналізували актуальні на сьогодні зв’язки Зюкова з даними компаніями.

Перш за все, в антитерористичному списку СБУ звертають на себе увагу два стовпи економіки «ЛНР»: «Ровеньківська нафтобаза» і ГЗФ «Дар’ївська» (див. схему нижче). Нафтобаза була монополістом щодо забезпечення пальним так званої армії «ЛНР». А фабрика «Дар’ївська» ще недавно лідирувала з постачання краденого в України антрациту в Росію.

ГЗФ «Дар’ївська» і «Ровеньківська нафтобаза» — найбільші активи, пов’язані з Юрієм Зюковим, підприємства мають у засновниках кіпрську оффшорку і Олександра Мельничука.

У «Ровеньківської нафтобазі», яка займається поставками палива на окуповані території, 50% належить «міністру-терористу» Олександру Мельничуку, 12,96% — якогось Миколи Рудому, який фігурує ще в парі десятків пов’язаних ТОВ, а решта майже 37% — офшору «VUTEK LIMITED».

Дивно, що «віджаті» у Зюкова, ці підприємства досі не припинили свою діяльність і на території, підконтрольній Україні. У Києві знайти ГЗФ «Дар’ївську» можна за адресою: Харківське шосе 19. Хоча за її контактним номером відповідають громадяни «ЛНР». І номер збігається з контактами ще 4 підприємств: яка знаходиться в Харкові ТОВ “Вутек-інвест”/35653099, луганської ТОВ “Коал трейдинг/37325398, ровеньківської ТОВ “Східний вугілля”/37713930 і ще однією ровеньківської — ТОВ “Запаси Донбасу”/35937800.

Екс-міністру «ЛНР» Олександру Мельничуку належить «Дарьевской» 40%, а кіпріотові «VUTEK LIMITED» – 60%. Загадкова офшорка «VUTEK LIMITED» не розкриває свого вигодонабувача. Але зустрічається в кожній другій компанії, яка бере участь у експорті та має ознаки фіктивності.

Засновник «Ровеньківської нафтобази» і ТОВ «Ровенькинефтепродуктсервис» Микола Рудий настільки близький з Романом і Юрієм Зюковыми, що у них один адреса в Ровеньках

Наприклад, у звичайній квартирі за адресою: Київ, вул. Дарвіна, д. 6, кв. 4 зареєструвалися відразу кілька великих експортерів «ЛНРовского» вугілля і оптових торговців паливом. Серед них – ТОВ «Ровенькинефтепродуктсервис» (код 31219984), яку з «Ровеньківської нафтобазою» і ГЗФ «Дар’ївська» пов’язують все той же кіпріот з «чорного списку офшорів ЄС» і всі ті ж засновники Олександр Мельничук та Микола Рудий, прописаний разом з Зюковыми.

Завдяки youcontrol, можемо відстежити та інші зв’язки персонажів, які проходять у справі про створення терористичної організації (див. схему нижче).

Фігурує у кримінальному провадженні ТОВ «Галсмотор», зареєстрована в Донецьку на вул. Злітній, через ТОВ «Галс Інвест» прямо веде до засвітився у польському скандалі Роману Зюкова.

Моральна сторона торгівлі на крові перші роки війни мала виправдання: без антрациту зі східних регіонів не обійтися половині українських ТЕЦ. Але в цей самий час особам особливо наближеним до Мінвуглепрому не заборонялося заробляти і на постачанні «ЛДНРовского» вугілля за кордон. Для чого використовувалися фірми з реєстрацією в Україні і в «республіках», записані на Мельничуков.

З березня 2017го ситуація змінилася – офіційно Києвом була оголошена блокада «ЛДНР». Але брати Мельничуки продовжили торгувати антрацитом з окупованих територій, тільки вже не безпосередньо, а через країну агресор. Видання Лiга.net вдалося відстежити експорт антрациту, який Росія бере у «республік» і поставляє в Туреччину, Італію, Грузію… Журналісти з’ясували, що весь ланцюжок вугільної контрабанди з «ЛДНР» замикається на двох пов’язаних між собою офшорних компаніях: Coal Trade Antrahcit LLP (Лондон) та Grecol Limited ” (Гонконг), які контролюються… Олександром і Сергієм Мельничуками.

Починаючи з 2014 року і донині братці з Ровеньків зберігають лідируючі позиції в експорті вугілля з «республік» в країни ЄС, для чого використовують підприємства зареєстровані в «ЛНР» і «ДНР», Києві, Росії та в офшорах, створених для відмивання і легалізації злочинно нажитих коштів.

І весь цей час чиясь дбайлива рука відводить від них удари.

Ось, наприклад, лондонська і гонконгська офшорки Coal Trade Antrahcit LLP і Grecol Limited разом з «ГЗФ «Космонавтів» ще в листопаді 2014го (коли Юрій Зюков працював першим заступником міністра) потрапляли в поле зору Генпрокуратури: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53543369

Але замість того, щоб відправитися на нари Сергій Мельничук отримав від СБУ і Кабміну максимальні преференції: пов’язане з ним «ГЗФ «Космонавтів» опинилося в особливому списку підприємств, яким Кабмін і СБУ дозволили легально ввозити в Україну вугілля із зони бойових дій: https://ord-ua.com/2016/06/12/kontrabanda-v-zakone-druzya-pushilina-v-sekretnom-spiske-predpriyatij-imeyuschih-pravo-pokupat-ugol-u-l-dnr/.

В результаті в Україні нікому не відомий Сергій Мельничук раптово виник в одному ряду з великими компаніями Ахметова, Іванющенка і Пушилина… А його брат – міністр-терорист Олександр раптом почав конкурувати в Росії з олігархом Сергієм Курченком. Підконтрольна Олександру Мельничуку ТОВ «Вугільні технології» (Ростов) за оборотами поступалося лише двом компаніям «гаманця Януковичів». Крім того, «технології» не тільки постачали вугілля з «ЛНР» в Росії, але і назад в «ЛНР» — залізну руду.

На скріншоті – ось так «міністр вугільної промисловості «ЛНР» Олександр Мельничук боровся з конкурентом в особі Сергія Курченко.

З 26 січня 2018го Мельничуки потрапили в санкційний список відділу контролю за зовнішніми активами Мінфіну США (якраз перед введенням санкцій Олександр Мельничук продав свою частку в «Вугільних технологіях»). А ось українські санкції їх так і не торкнулися. Міністру-терористу Олександру (ось, до речі, він на сайті «Миротворець»: https://myrotvorets.center/criminal/melnichuk-aleksandr-aleksandrovich/) СБУ та прикордонна служба не заважають перетинати лінію розмежування – бувати на підконтрольній території Україні, літати в Європу: http://sprotyv.info/ru/news/kiev/srez-voyny-terroristy-shoppingery-ili-nevidimye-partnery. А Сергій Мельничук незрозуміло в якому статусі частенько ошивається в коридорах того самого вугільного міністерства, тимчасовий господар якого Ігор Насалик «валяє дурня», коли його запитують про Зюкове і його партнерів з «ЛНР»…

За останні 5 років війни спливло чимало не тільки води, але і крові. Змінювалися склади українських міністерств, змінювалася маріонеткова владу в «республіках», змінювалися правила переміщення вантажів через лінію розмежування, однак на діяльності Мельничуков (принаймні — в гіршу сторону) ці потрясіння не позначилися.

І крім як впливом Юрія Зюкова опитані «ОРД» експерти не змогли пояснити цей феномен.

Виглядає так, ніби пан Зюков, якому з 90-х вдається залишатися в схемах при всіх владах, використовував свої бізнес-зв’язки і політичний вплив, щоб з самого лігва фашистської хунти» кувати багатство для себе і «младореспубликанцев». А брати Мельничуки лише підставні особи, такі Фунти, процвітаючі під покровом зюковского могутності…

Є ще момент, побічно вказує на реального господаря антрацитної імперії. Сергій Мельничук до початку блокади контролював ТОВ «Ровеньки-Углепостач», яка вважалася найбільшим легальним експортером сортового антрациту з шахт ДТЕК Ахметова. На сьогодні «Ровеньки-Углепостач» перебувають під санкціями США, хоча зареєстровані на підконтрольній території Україні: р. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, д. 54-Б, кв. 22, а кінцевий бенефіціар називається «Инбонд магазин ЛТД» і ховається за адресою: Кіпр, Лімасол: https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=6609748&tb=file

Тут варто нагадати, що екс-«регіонал» та нинішній «тимошенківець» Юрій Зюков для Ріната Ахметова зовсім не чужа людина. Він колишній гендиректор держпідприємства «Ровенькиантрацит» — вугільного гіганта, який не зовсім законно перейшов у приватні руки пана Ахметова. У Ровеньках на Зюкова називають не інакше, як членом угруповання «Люкс» (до речі, ось так він представлений у неформальній колекції пособників бойовиків: https://myrotvorets.center/criminal/zyukov-yurij-evgenevich/).

Не забули, як, виконуючи обов’язки гендиректора, Зюков технічно підвів «Ровенькиантрацит» під приватизацію. А трохи раніше — у 2006-2007ом працював заступником міністра вугільної промисловості Сергія Тулуба в уряді Віктора Януковича. До табору прихильників Юлії Тимошенко перебіг з допомогою колишньої «Бютівки Наталії Королевської, яку на малій батьківщині називають «королевою копанок». Їй р-н Зюков допомагав збувати «лівак», видаючи за вугілля, видобуте на держпідприємстві.

«ЛДНРовский» антрацит обходиться кінцевому споживачеві приблизно в 5 разів дорожче, ніж заробляє на видобутку виробник. Оболваненные антиукраїнською пропагандою шахтарі орють буквально за їжу. А гігантська маржа, що виникає по дорозі з Луганська до Києва, осідає в кишенях учасників схеми з обох сторін.

Раніше Плотницький, а тепер його наступник Пасічник – кладе в кишеню приблизно 20 доларів з тонни. І якщо вірно, що Росія вивозить з Донбасу близько 8 — 10 тисяч тонн українського вугілля в добу, легко підрахувати прибутковість нинішнього місця ватажка «народної республіки» і зрозуміти причини, по яких ділки в Києві продовжують робити бізнес з упирями.