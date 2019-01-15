У США повідомили про план Трампа вийти з НАТО

Як повідомили джерела в адміністрації президента, за 2018 рік глава держави кілька разів у приватних розмовах висловлював бажання вийти з організації. За словами співрозмовників газети, вони боялися, що Трамп може всерйоз задуматися про таке рішення із-за розбіжностей з європейськими союзниками з приводу військового бюджету.

Зокрема, під час саміту лідерів країн-членів НАТО влітку 2018-го американський лідер говорив своїм радникам з національної безпеки, що не бачить сенсу в існуванні альянсу і запропонував США вийти з нього. У той же час, як пише видання, радники, серед яких був колишній глава Пентагоно Джеймс Мэттис і нинішній радник з нацбезпеки Джон Болтон, щосили намагалися дотримуватися початкового курсу військової стратегії без згадки задумів президента. Це, на їх думку, різко знизило б вплив Вашингтона в Європі і «додало б сил» Росії на десятиліття вперед.

Зараз радників лідера все ще турбують його неодноразові заяви про бажання вийти з НАТО. Побоювання підкріплюються тим, що Трамп тримає в секреті подробиці зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним навіть від своїх помічників, а також розслідуванням ФБР про зв’язки адміністрації з Москвою.

За словами інших співрозмовників видання, що мають відношення до Ради з національної безпеки США, рішення про вихід з альянсу стало б «здійсненням самої зухвалої мрії Володимира Путіна», а також «геополітичною помилкою епічного масштабу».

Трамп неодноразово критикував держави-члени за недостатні військові витрати. На думку американського лідера, замість встановлених 2 відсотків країни НАТО повинні відраховувати на військові потреби 4 відсотки ВВП. До того ж двопроцентного показника необхідно досягти раніше 2024 року, як це встановлено відповідною декларацією.

США витрачають на НАТО 3,58 відсотка ВВП — більше всіх інших.