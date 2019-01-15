Скандальної Насті Рибку в Таїланді винесли вирок

У вівторок, 15 січня, в Таїланді був винесений вирок скандально відомим Насті Рибку і Алекса Леслі. Анастасія Вашукевич і Олександр Кирилов визнали себе винними проведенні незаконного секс-тренінгу в Паттаї взимку 2018 року. Їх засудили до умовного терміну і фактичного ув’язнення на дев’ять місяців, що засуджені вже відбули в СІЗО.

Тепер влада Таїланду вживає заходів щодо депортації Вашукевич і Кирилова в Росію і Республіки Білорусь.

Нагадаємо, Настя Рибка, а потім і Алекс Леслі, потрапило на перші смуги найпопулярніших у світі газет і журналів у зв’язку з книгою, яку вони здалеку — «Щоденник зваблення мільярдера, або Клон для олігарха». На це чтиво звернув увагу російський опозиціонер Олексій Навальний. Уважно вивчивши опис любовних пригод дівчата з Бобруйська, а також її сторінки в соцмережах, Навальний зробив несподіване відкриття: він виявив докази корупційних зв’язків між мільярдером Олегом Дерипаскою і тодішнім заступником прем’єр-міністра Росії Сергієм Приходьком.

Виявилося, що Настя Рибка не раз весело проводила час у компанії Дерипаски і навіть була на його яхті в той час, коли туди під великим секретом доставили пана Приходька. Скандал вийшов знатний. Дерипаска подав в суд на Рибку, звинувативши її у поширенні інформації про приватне життя. Зауважте — не наклеп.

Потім з’ясувалося, що Настя є ученицею популярного в Москві секс-гуру Алекса Леслі і що саме він навчили її премудростям успішної секс-полювання на олігархів. Виявилося також, що Олександр Кирилов став натхненником написання книги.

Рибка і Леслі впивалися обрушилася на них славою. Перебуваючи в ейфорії, парочка відправилася в Паттайю. І ось там в кінці лютого 2018 року їх заарештували. Операцію проводила місцева поліція. Леслі звинуватили в організації та проведенні в готелі платного секс-тренінгу. Він усе заперечував.

Однак Алекса і Настю продовжували утримувати під арештом. Їм відмовляли у звільненні під заставу. У відчаї Леслі і Рибка звернулися з проханням про допомогу до американської влади. Вони стверджували, що у них є аудіозаписи, які доводять наявність зв’язків президента США Дональда Трампа з Кремлем. Їх нібито таємно робила Настя, коли перебувала в компанії Дерипаски і його знайомих. Однак американські спецслужби не проявили інтерес до пропозиції секс-мисливиці і її гуру.