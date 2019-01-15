Армія Нігерії звільнила місто від бойовиків ИГИЛ

Місто Ранн лише один день перебував під контролем бойовиків, пов’язаних з “Ісламським державою”.

Зокрема, джерела в нігерійської армії підтвердили, що через день після нападу екстремістів війська зуміли відвоювати Ранн.

“Боко харам вторглася в Ранн приблизно в 4 години дня (понеділок). Битва тривала близько трьох годин. Наші війська відступили, а потім повернулися, щоб дати відсіч”, – зазначили представники армії.

Напередодні бойовики, пов’язані з терористичним угрупуванням “Ісламська держава”, захопили місто Ранн на північному сході Нігерії. Місцеві жителі покинули свої будинки.

Нагадаємо, у вересні 2018 року бойовики “Боко Харам” захопили місто Гудумбали на півночі Нігерії напали на військову базу в селі Зорі, де вбили близько 30 військовослужбовців.