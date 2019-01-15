Іран невдало запустив супутник на орбіту

В Ірані заявили, що буде другий запуск.

Повідомляється, що ракета не досягла прискорення. В Ірані заявили, що буде другий запуск.

Нагадаємо, Франція закликала Іран не запускати космічні ракети, які, за їх даними, порушують резолюцію Ради Безпеки ООН.

До цього президент Ірану Хасан Рухани заявив, що Іран незабаром виведе на орбіту два супутники, незважаючи на озвучені раніше попередження Сполучених Штатів Америки, що такі дії будуть порушенням рішень ООН. У відповідності з резолюцією 2231 РБ ООН, яка схвалила ядерну угоду в 2015 році, Іран повинен утримуватися від проведення пусків балістичних ракет, здатних нести ядерний боєзаряд.

Відзначимо, 22 листопада Іран пригрозив Сполученим Штатом ракетним ударом по військових базах, якщо вони його спровокують. Між Тегераном і Вашингтоном зростає напруженість, а бази США в Афганістані, ОАЕ і Катарі, а також авіаносці США в Перській затоці знаходяться в радіусі дії іранських ракет.