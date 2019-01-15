Тимошенко назвала точну ціну на газ для українців після виборів

Як зазначила Тимошенко, з моменту набуття Україною незалежності і до 2014 року існував порядок, за яким український газ власного видобутку віддавали на потреби населення «за українськими цінами».

«Це було нормою, яка була затверджена постановами уряду та рішенням НАК «Нафтогазу». Банани в Еквадорі продають за цінами Німеччини? Або лосось в Норвегії за цінами Африки? У Казахстані свій газ продають народу по 80-90 дол. за тисячу кубометрів, а нам за 305 дол. з 2014 року. Хто це придумав, хто це порахував, щоб 300% рентабельності, прибутків на рік, заробляли на людях, які мають у 16 разів нижчі доходи, ніж в Європі?», – заявила вона.

Тимошенко переконана, вітчизняного газу вистачає, адже сьогодні Україна видобуває тільки на держпідприємствах 16.4 млрд кубометрів газу, а люди на всі свої цілі (тепло, гаряча вода) використовують лише 15.8 кубометрів.

Саме тому законопроект, який поверне український газ українцям стане одним з перших, який повинен подати новий президент. Це також дозволить знизити ціну блакитного палива як мінімум удвічі, причому зробити це можливо протягом місяця, переконана Тимошенко.

“У цьому ж законопроекті буде чіткий норматив рентабельності 30%, річної прибутковості. Ми цей закон покладемо в основу ціноутворення, воно монопольне, ринку в нас немає, якщо постановою уряду встановлюється ціна на газ. Нам потрібен місяць максимум, щоб удвічі знизити ціни на газ”, – сказала вона.

Нардеп переконана, що зниження ціни призведе до суттєвого зменшення витрат на житлово-комунальні послуги.

Реальна ціна на газ, як заявила Тимошенко з посиланням на дані бухгалтерії «Укргазвидобування», враховуючи вартість видобутку газу, якщо взяти всі податки, 30% рентабельності, транспортування і 30% прибутковості для розвитку області – 3,55 грн за кубометр, «а нам продають сьогодні по 8.55 грн».

У той же час, запевнила Тимошенко, найбільш незахищені верстви населення продовжать отримувати субсидії.