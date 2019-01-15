До кордону США рухається нова колона мігрантів

Пентагон продовжив терміни участі американських військових підрозділів у забезпеченні безпеки на кордоні США.

Поки президент Дональд Трамп сперечається з демократами з приводу будівництва стіни на кордоні з Мексикою, до неї наближається нова колона мігрантів з країн Центральної Америки.

Про це заявив сам Дональд Трамп. “Великий новий караван направляється до нашої південної кордоні з Гондурасу. Скажіть Ненсі (Ненсі Пелосі – лідер меншості в Палаті представників) та Чаку (Чак Шумер – лідер меншості в Сенаті), що літаючий безпілотник не зупинить мігрантів. Тільки стіна буде працювати. Тільки стіна або сталевий бар’єр збереже нашу країну в безпеці! Припиніть грати в політичні ігри і припиніть “шатдаун” (зупинку роботи уряду)!”, – написав американський президент у своєму Твіттері.

Тим часом Пентагон продовжив терміни участі американських військових підрозділів у забезпеченні безпеки на кордоні США і Мексики до 30 вересня 2019 року. Рішення про відправку військ на кордон було прийнято пішов у відставку міністром оборони Джимом Меттісом в жовтні 2018 року за вказівкою Трампа. І зараз на кордоні з Мексикою розміщено близько 2500 американських військовослужбовців.

Нагадаємо, що наприкінці осені з Гондурасу до кордону США попрямували кілька колон жителів Гондурасу чисельністю близько 7 тисяч, які хотіли потрапити в Штати в пошуках кращого життя. Основна частина їх залишилася в Мексиці, а кілька сотень дійшли до кордону і спробували взяти її штурмом.

25 листопада мінімум 500 осіб з каравану мігрантів, який прибув до мексиканського міста Тіхуану, штурмували загороджувальні споруди на кордоні. Співробітники митно-прикордонної служби США після того, як їх закидали всім що підвернулося під руку, застосували сльозогінний газ.

У МВС Мексики вже заявили, що всіх 500 людей депортують. В рамках операції “Вірний патріот” влада США направили до Техасу, Арізони і Каліфорнію більше 5 тисяч військових зі зброєю.