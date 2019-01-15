Кожем’якін: Замовником нападу на активіста «Батьківщини» у Кривому Розі є нардеп від БПП Усов

Андрій Кожем’якін

Народний депутат від ВО «Батьківщина» Андрій Кожем’якін назвав нардепа від Блоку Петра Порошенка Костянтина Усова замовником нападу на депутата Центрально-Міської райради Кривого Рогу від «Батьківщини» Вадима Мірзояна. За його даними, причетні до замаху також помічник Усова та заступник голови райради.

ВО «Батьківщина» звинуватила нардепа від Блоку Петра Порошенка Костянтина Усова у замовленні замаху на депутата Центрально-Міської райради Кривого Рогу від «Батьківщини» Вадима Мірзояна. Про це 15 січня під час погоджувальної ради паралментских фракцій заявив народний депутат, глава комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, представник фракції ВО «Батьківщина» Андрій Кожем’якін, повідомляє сайт політичної сили.

«За наявною інформацією, замовником злочину є народний депутат від БПП Костянтин Усов, а виконавець – його помічник Сергій Дронов. Безпосередні загрози здійснював заступник голови Центрально-Міської районної ради Кривого Рогу Андрій Кириленко», – сказав Кожем’якін.

Напад на Мірзояна було скоєно 9 січня. Нападники скористалися газовим балончиком, завдали Мірзояну удар сталевою трубою по голові і побили. Представник «Батьківщини» з черепно-мозковою травмою та численними переломами доставлений в лікарню. Однопартійці назвали інцидент політичним замовленням.

«Фракція «Батьківщина» вимагає від правоохоронних органів у найкоротший термін встановити та притягнути до відповідальності виконавців та замовників зухвалого нападу», – заявили в партії.

Нацполиция розслідує інцидент як замах на вбивство. Слідчі обробили відео з камер спостереження і встановили, що до замаху на депутата від «Батьківщини» у Кривому Розі можуть бути причетні три людини.

«У своїй громадській діяльності Вадим Мірзоян неодноразово виступав проти організації скупки голосів, яке в Центрально-Міському районі організовано провладними політичними силами. Крім того, він неодноразово отримував погрози від представників команди Костянтина Усова у зв’язку зі своєю позицією. Оскільки в Кривому Розі зазначений депутат від БПП впливає на місцеву поліцію і прокуратуру, партія «Батьківщина» висловлює стурбованість щодо здатності правоохоронних органів у Кривому Розі розслідувати справу, фракція «Батьківщини» у Верховній Раді звертається до керівництва МВС та Генеральної прокуратури України з вимогою взяти цю справу під особистий контроль», – сказано в повідомленні на сторінці Криворізької обласної організації «Батьківщини».

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Кожем’якін: Замовником нападу на активіста «Батьківщини» у Кривому Розі є нардеп від БПП Усов оновлено: Січень 15, 2019 автором: creator