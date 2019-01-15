Лукашенко: Не хоче Литва співпрацювати — обійдемося, у нас маса варіантів

У Мінська є маса варіантів, якщо Литва не хоче співпрацювати з-за розбіжностей Белаес, заявив Олександр Лукашенко, призначаючи Валерія Барановського новим послом Білорусі в Вільнюсі. Про це повідомляє прес-служба президента.

Лукашенко заявив про готовність білоруської сторони вибудовувати добросусідські відносини з цією країною, якщо вона цього хоче.

— Це справа Литви. Хочуть з нами співпрацювати, хочуть вибудовувати добросусідські відносини — будь ласка, ми відкриті для цього. Не хочуть — я думаю, у нас є маса варіантів. Обійдемося. Тим більше, що наш основний торговельно-економічне співробітництво лежить на півдні, південному заході, південному сході.

Президент в цьому плані заявив про необхідність по-справжньому розбудовувати логістику до Одеси.

— Порт Одеси відкритий для нас. І ми можемо на тому напрямку використовувати цей порт. Що стосується західного напрямку, так у нас хороші відносини з Латвією, якщо Литва не хоче будувати відносини, деполітизувавши їх, відійти від цих незрозумілих вимог щодо атомної станції… Це просто якась безглуздица. Навіщо намотувати цю атомну станцію?!

Лукашенко підкреслив, що АЕС все одно буде побудована, тому що це в інтересах Білорусі.

— Якщо Литва хоче, щоб це було і в інтересах Литви, давайте разом займатися атомною станцією. Ми ж не кричали гвалтом, коли були проблеми у них на станції. Тому ще Білорусь Литві дуже знадобиться. І те, що зараз там творять політики, я не думаю, що литовський народ їх підтримує. Ніякої небезпеки для Литви наша станція не представляє. Ми ж самі чорнобильська республіка. Що, ми самі не розуміємо, що станція повинна бути безпечною?

Тим не менш президент вважає, що з Литвою необхідно вибудовувати відносини, тому що «Господь нам визначив жити разом».

«Треба робити все прозоро, не прогинатися ні під кого», — додав білоруський лідер.

При призначенні Барановського глава МЗС Володимир Макей звернув увагу, що раніше він вже працював на посаді радника-посланника в Литві, знає ситуацію в цій країні і багатьох людей. Крім того, новий посол отримав значний досвід, працюючи до цього часу на посаді начальника управління зовнішньої політики Адміністрації президента.

Призначаючи Ігоря Фісенко новим послом Білорусі у Франції, Олександр Лукашенко підкреслив, що наша країна зацікавлена в розширенні контактів з Францією, насамперед в економічній сфері.

— Не скажу, що там високий рівень нашої співпраці, але все-таки [колишній посол Павло] Латушко був там помітний. Можна так сказати. І є навіть конкретні напрями в економіці. Нас цікавить насамперед економіка.

Володимир Макей охарактеризував Фісенко як дипломата, який має досвід роботи за кордоном, дуже професійна і виконавчого людини. Міністр навів приклад результати його роботи на посаді начальника головного консульського управління МЗС. «Переконаний, що він зможе далі просунути те позитивне начало, яке закладене Латушко», — сказав Макей.