Став нардепом охоронець Ляшко зберігає мільйон готівкою

Олександр Гулак, начальник охорони лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка, який в жовтні минулого року народним депутатом, оприлюднив на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції свою декларацію. Як повідомляє видання «Країна», офіційна зарплата Гулака за 2017 рік склала 38 400 гривень, що виходить за 200 грн на місяць.
Новоспечений депутат живе в Макарові Київської області, де
у його сім’ї є будинок і земельну ділянку. Особняк (301 кв. метр) та 10 соток землі
повністю записані на дружину, Наталю Гулак.
Також у неї є позашляховик Mercedes ML-350 (2010 року випуску)
і пікап Mitsubishi L200 (2008 р. в.). Сам Гулак володіє броньованим Cadillac Escalade
(2013 р. в.) і джипом Toyota Highlander (2011 р. в.).
«Броньований «Кадилак» у Гулака орендує Ляшко. В декларації
зазначено, що за 2017 рік новоспечений нардеп отримав за це 40 000 гривень. За
фактом, Ляшко їздить на джипі за 3333 грн в місяць (орендує за документами партія),
що в рази менше ринкових цін», – зазначає ЗМІ.
Крім того, Гулак задекларував 48 276 гривень заощаджень в «Приватбанку»,
а готівковим у депутата є 600 тисяч гривень і $35 тисяч. Його дружина готівкою
зберігає 500 тисяч гривень і $30 тисяч.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Ляшко вніс у декларацію дохід в 16 млн гривень від відчуження нерухомості. У той же час в єдиному реєстрі декларацій Ляшко не уточнив, яку саме нерухомість він продав.
В той же час мати Ляшко оформила право власності на нерухомість
в центрі Києва. А до цього експертиза встановила підробку документів про продаж Ляшко автомобіля Mercedes-Benz
S 500L Matic за 2,2 млн гривень.