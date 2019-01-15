Став нардепом охоронець Ляшко зберігає мільйон готівкою

Олександр Гулак, начальник охорони лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка, який в жовтні минулого року народним депутатом, оприлюднив на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції свою декларацію. Як повідомляє видання «Країна», офіційна зарплата Гулака за 2017 рік склала 38 400 гривень, що виходить за 200 грн на місяць.





Новоспечений депутат живе в Макарові Київської області, де

у його сім’ї є будинок і земельну ділянку. Особняк (301 кв. метр) та 10 соток землі

повністю записані на дружину, Наталю Гулак.

Також у неї є позашляховик Mercedes ML-350 (2010 року випуску)

і пікап Mitsubishi L200 (2008 р. в.). Сам Гулак володіє броньованим Cadillac Escalade

(2013 р. в.) і джипом Toyota Highlander (2011 р. в.).

«Броньований «Кадилак» у Гулака орендує Ляшко. В декларації

зазначено, що за 2017 рік новоспечений нардеп отримав за це 40 000 гривень. За

фактом, Ляшко їздить на джипі за 3333 грн в місяць (орендує за документами партія),

що в рази менше ринкових цін», – зазначає ЗМІ.

Крім того, Гулак задекларував 48 276 гривень заощаджень в «Приватбанку»,

а готівковим у депутата є 600 тисяч гривень і $35 тисяч. Його дружина готівкою

зберігає 500 тисяч гривень і $30 тисяч.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Ляшко вніс у декларацію дохід в 16 млн гривень від відчуження нерухомості. У той же час в єдиному реєстрі декларацій Ляшко не уточнив, яку саме нерухомість він продав.

В той же час мати Ляшко оформила право власності на нерухомість

в центрі Києва. А до цього експертиза встановила підробку документів про продаж Ляшко автомобіля Mercedes-Benz

S 500L Matic за 2,2 млн гривень.