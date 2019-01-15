Борець з корупцією Ігор Луценко перед ліквідацією банку «Київська Русь» вивів свої гроші

«Герой Майдану» Ігор Луценко

Народний депутат від «Батьківщини», відомий борець з

корупцією Ігор Луценко міг вивести свої гроші перед

ліквідацією банку «Київська Русь», вступивши в змову з головним бухгалтером

установи. Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

Так, Національне антикорупційне бюро України початок

перевірку декларації Луценка у рамках розслідування фактів того, яким чином

нардепу вдалося вивести 750 тисяч гривень з банку «Київська Русь» за день до

введення туди тимчасової адміністрації. При цьому встановлено, що кошти

вивели 19 березня 2015 року, коли банківські платежі не проводилися і вкладники

не мали доступу до засобів. Гроші Луценка були виведені на рахунок головного

бухгалтера банку Ірини Гнатенко і пішли на погашення кредиту її.

У Фонді гарантування вкладів відзначають, що є ознаки

того, що Луценко скористався інсайдерською інформацією. Зокрема,

слідство вважає, що він змовився з Гнатенко, якій на момент угоди було

відомо про неплатоспроможність банку.

За попередніми висновками слідства, передала Гнатенко

гроші нардепу, що повинно бути відображено в його декларації. Якщо ж вона не

повернула кошти, то ці 750 тисяч гривень вона повинна була внести в свою

декларацію і сплатити прибутковий податок. Однак, при декларуванні фігурантами

справи ця сума ніде не фігурує.

У зв’язку з цим НАБУ направили повідомлення про вчинення

кримінального злочину Луценка за статтею «декларування недостовірної

інформації». На основі зібраних матеріалів відкрито кримінальне провадження,

відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Луценко визнав, що екс-голова НБУ Стельмах його прийомний батько.