Борець з корупцією Ігор Луценко перед ліквідацією банку «Київська Русь» вивів свої гроші

«Герой Майдану» Ігор Луценко
Народний депутат від «Батьківщини», відомий борець з
корупцією Ігор Луценко міг вивести свої гроші перед
ліквідацією банку «Київська Русь», вступивши в змову з головним бухгалтером
установи. Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.
Так, Національне антикорупційне бюро України початок
перевірку декларації Луценка у рамках розслідування фактів того, яким чином
нардепу вдалося вивести 750 тисяч гривень з банку «Київська Русь» за день до
введення туди тимчасової адміністрації. При цьому встановлено, що кошти
вивели 19 березня 2015 року, коли банківські платежі не проводилися і вкладники
не мали доступу до засобів. Гроші Луценка були виведені на рахунок головного
бухгалтера банку Ірини Гнатенко і пішли на погашення кредиту її.
У Фонді гарантування вкладів відзначають, що є ознаки
того, що Луценко скористався інсайдерською інформацією. Зокрема,
слідство вважає, що він змовився з Гнатенко, якій на момент угоди було
відомо про неплатоспроможність банку.
За попередніми висновками слідства, передала Гнатенко
гроші нардепу, що повинно бути відображено в його декларації. Якщо ж вона не
повернула кошти, то ці 750 тисяч гривень вона повинна була внести в свою
декларацію і сплатити прибутковий податок. Однак, при декларуванні фігурантами
справи ця сума ніде не фігурує.
У зв’язку з цим НАБУ направили повідомлення про вчинення
кримінального злочину Луценка за статтею «декларування недостовірної
інформації». На основі зібраних матеріалів відкрито кримінальне провадження,
відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Луценко визнав, що екс-голова НБУ Стельмах його прийомний батько.