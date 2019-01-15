У Німеччині перевірять ультраправу партію на екстремізм

Ангела Меркель під час поїздки в Афіни розкритикувала націоналістичні рухи.

Федеральне відомство з охорони конституції перевірить правопопулистскую партію “Альтернатива для Німеччини” на екстремізм.

Зокрема, відомство перевірить внутрішньопартійне правонационалистическое об’єднання “Крило”, яке очолює голова відділення партії у федеральній землі Тюрінгії Бйорн Геке. Також об’єктом нагляду стане партійна молодіжна організація “Молода альтернатива”. Підозрюється, що їх діяльність не відповідає Конституції ФРН.

У виданні додали, що спецслужба стежить за організаціями, які не є явно екстремістськими, але є реальні докази їх антиконституційних намірів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель під час поїздки в Афіни розкритикувала націоналістичні рухи напередодні виборів до Європейського парламенту, які набирають все більшу популярність в Європі.

Додамо, лідери ультраправих партій Франції та Італії почали спільну виборчу кампанію до виборів у Європейський парламент. Глава антимігрантською італійської партії “Ліга” та віце-прем’єр-міністр країни Маттео Сальвини провели прес-конференцію в Римі з лідером французьких ультраправих Марін Ле Пен. Вони обидва розкритикували інститути ЄС, назвавши їх “Брюссельським бункером”.