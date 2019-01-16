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Екс-голову райдержадміністрації підозрюють у розтраті 800 тисяч гривень

16.01.2019

Экс-главу райгосадминистрации подозревают в растрате 800 тысяч гривен

Колишньому голові Олександрівської РДА в Донецькій області Миколі Мачульскому повідомили про підозру у розтраті майже 800 тисяч гривень (ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу).

Кримінальне провадження пов’язано з капітальним ремонтом першого і другого корпусів районного центру первинної медико-санітарної допомоги Олександрівського районної ради по договору з ПП “Комфорт-2000” на суму 8,1 млн гривень.

За версією слідства, Мачульська в грудні 2017 року – січні 2018 року безпідставно підписав документи про виплату підряднику 800 тисяч гривень за роботи, які не були виконані в повному обсязі.

Екс-чиновнику готуються обирати запобіжний захід.

Мачульська був звільнений у червні 2018 року.

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