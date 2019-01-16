У Британії ініціювали недовіру уряду за Brexit

Голосування про недовіру уряду вже заплановано на середу.

Найбільша британська опозиційна партія ініціює голосування за недовіру уряду Терези Мей.

Про це повідомили депутати під час дискусії в Палаті громад британського парламенту.

Ініціатором недовіри стала партія Лейбористів, яка повідомила про свій намір відразу після провалу голосування по угоді з ЄС про умови Brexit. “Джеремі Корбін (лідер лейбористів) зареєстрував пропозиція про недовіру уряду за підсумками історичної поразки угоди Терези Мей”, – йдеться повідомленні на офіційному твіттер-акаунті партії.

Голосування про недовіру уряду вже заплановано на середу, 16 січня, уряд Мей погодився з цією датою.

Телекомпанія BBC, яка транслює дебати в Палаті громад, підкреслює, що Північноірландська партія уніоністів, яка є частиною урядової коаліції, але виступає проти урядової версії угоди з ЄС, все ж підтримає уряд.

Результат голосування в чому залежить від того, чи підтримають недовіру ті однопартійці Мей, які знаходяться у внутрішній опозиції до уряду і голосували проти угоди. Як відомо, документ підтримали всього 202 депутати, проти проголосували 432, у тому числі понад 100 депутатів з очолюваної Мей Консервативної партії.

У разі підтримки вотуму недовіри у парламенту є 2 тижні, щоб сформувати новий уряд або проголосувати за “відновлення довіри” до команди Мей; обидва варіанти здаються малоймовірними. Якщо цього не відбудеться, у Великобританії будуть оголошені нові парламентські вибори.