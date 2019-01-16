Якщо Смєшко погодив своє висунення з американцями, іншим кандидатам робити нічого, – аналітик

Схоже, у нас нарешті з’явився Чорний Лебідь!

Всі очікували Вакарчука, а з’явився Він! На мій погляд, це, можливо, кардинально змінить всю шахову партію всіх основних гравців. Ця кандидатура відповідає найбільш значущим викликам, які стоять перед українським суспільством на сьогодні.

Давайте спробуємо проаналізувати. Протягом останніх років в суспільстві обговорюється дві основні теми: війна і корупція. Всі втомилися від безпринципних політиків, клановості, олігархічного дерибану і відсутності правової держави.

І тут з’являється людина, яка є професійним військовим, що в умовах війни важливо, і який, працюючи на різних державних посадах у сфері безпеки і оборони, не втратив свою честь, а навпаки – зробив на це ставку у своїй публічній кар’єрі, відповідно, можна припустити, що боротьба з корупцією отримає абсолютно інший імпульс.

Команда у нього дійсно є, хоча на сьогодні вона і складається переважно з колишніх і діючих працівників силових структур. Слабкі знання макроекономічних процесів можна пояснити тим, що завдання президента – це перш за все безпека, зовнішня політика та гарантія прав і свобод. А економіка – це завдання прем’єра. Віддаленість від усіх політичних партій дозволяє йому стати над ситуацією, а не лавірувати між ними, вибиваючи собі додаткові повноваження і вирішуючи особисті завдання.

Верховенство права починається з силовиків, а не судів. В судах воно повинно вершитися

У зв’язку з цим, щоб краще зрозуміти кандидата, необхідно переглянути його перше інтерв’ю [Дмитра] Гордону, з якого можна зробити деякі висновки, навіть без глибокого аналізу.

Він цілком категорично говорить про те, що він прихильник сильної влади і навіть диктатури – на певному етапі, в ім’я побудови демократичної держави – і при цьому проводить історичні паралелі з Вашингтоном, Де Голлем, Черчиллем і т. д. Показує, що готовий іти до кінця, коли говорить про отруєння Ющенка. За змістом каже, що верховенство права починається з силовиків, а не судів. В судах воно повинно вершитися.

Вісім років свого життя він пропрацював у США і Швейцарії, а це говорить про те, що, йдучи на цей крок, він заручився підтримкою США. А всі ми розуміємо, хто хоч трохи думає, що основна боротьба в Україні розгорнулася між США і РФ. І це свідчить про те, що курс на рух до Європи і НАТО буде лише посилений. На питання про закінчення війни він ухиляється від відповіді, посилаючись на те, що треба працювати над зростанням добробуту і потім все вирішиться само собою. Тут він трохи лукавить, оскільки геополітична стратегія США спрямована на зміну політичного режиму в РФ і конфлікт в Україні їм вигідний. Хоча теж зрозуміло: після зміни політичного режиму як раз і стане гостро питання з територією України, оскільки це буде необхідною умовою для відновлення нормальних відносин з ключовими світовими гравцями. Але це, можливо, роки.

Він говорить про те, що має відношення до кибертехнологиям або щось в цьому роді, іншими словами – розбирається. А це важливо в умовах гібридної війни і проведення президентської кампанії.

Ставка на середній клас, стратегія правильна, оскільки це найактивніша частина суспільства. Але говорити про те, що на телеканали йому входу немає, я б не поспішав. По-перше, оскільки Кучма – друг, то і канали Пінчука теж будуть як мінімум лояльні. Також я звернув увагу на те, що останнім часом риторика американців щодо Фірташа починає змінюватися. А враховуючи той факт, що в акціонерів “Інтера” теж є колишній генерал СБУ, цілком можливо, що лояльність і в цій групі йому буде забезпечена. Тому все не так уже й погано з медіаресурсом.

Пролунав у інтерв’ю питання про те, в який “крутий” клуб він входить? Причому, я так розумію, він там єдиний від України, а там з його слів виробляється стратегія людства… В моєму розумінні це Більдерберзький клуб, і якщо він там отримав підтримку, то це багато про що говорить.

Силовики завжди ситуативно служать якогось правителя, але для своїх вони залишаються кастою офіцерів, куди їх поточні керівники не вхожі

З приводу чинного президента. Я не здивуюся, якщо він не піде на другий термін. Оскільки якщо мої припущення вірні і Смєшко погодив своє висунення з американцями, то іншим кандидатам тут робити нічого. Тоді цим можна пояснити і мовчання Вакарчука, який, за логікою, також повинен підтримати ставленика США.

При цьому зрозуміло, що якщо Порошенко в разі добровільного відходу отримає якісь індульгенції, то ось команда, яка сиділа на різних потоках, обслуговуючи владу, потрапить під жорстку роздачу. А Порошенко піде на хвилі томосу і безвиза – почесно і з піднятою головою.

Не здивуюся, якщо буде проведено детальний аналіз подій на Майдані і причин, що призвели до здачі Донбасу і Криму. І побічно він про це вже сказав, говорячи про Турчинова, який виявився на той момент бесхребетным керівником. Розслідування в цьому напрямку, на моє переконання, дозволить назавжди покінчити зі старою безпринципною елітою, яка перебуває сьогодні при владі й прагне до неї.

При цьому він прямо дав зрозуміти своїм опонентам, що якщо почнеться війна компроматів, то у нього є що сказати. І не треба забувати, що багато людей з його команди сьогодні в чинній владі, але не на ключових позиціях.

Тут також треба розуміти, що офіцерське братство реально існує і честь – це не порожні слова. Силовики завжди ситуативно служать якогось правителя, але для своїх вони залишаються кастою офіцерів, куди їх поточні керівники не вхожі.

Знання мов і досвід спілкування на світовому рівні теж говорить про те, що він не новачок і знає, що таке зовнішня політика і як інтереси України вмонтувати в глобальний тренд.

Тимошенко – напевно, самий цинічний політтехнолог нашої сучасності, для якого влада – це сенс життя

Що очікувати олігархам. Думаю, тут він також сформулював свою позицію: якщо не поділіться і не перестанете експлуатувати державну власність, то фінал очевидний.

Можна припустити, що Смєшко зробить основний упор на ліквідацію монополій Ахметова і остаточно доб’є Коломойського. Оскільки афера з банком має знайти своє логічне продовження і це точно не на користь Коломойського.

Ну і Ахметову це відгукнеться, оскільки він завжди працює з чинною владою і не соромлячись збагачується на цьому процесі, при цьому його роль у початку війни на Донбасі, впевнений, ще зазнає аналізу.

Ставка на досвідчених управлінців без політичного забарвлення – абсолютно правильна і очікувана в суспільстві позиція. Всі втомилися від нездар в системі управління і експертів, за спиною яких нічого не стоїть, крім публічної полеміки.

Очевидно, і люстрація буде переглянута, оскільки загальна шапкозакидництво ні до чого не призвело, а просто розчистило дорогу черговим корупціонерам.

Таким чином, електоральне поле значно розширюється.

Тепер хто його основні конкуренти? Порошенко, думаю, що ні. Оскільки тут бачу два варіанти: або Смешко – черговий кандидат, який повинен мінімізувати Гриценко (у чому я особисто сумніваюся), або Порошенко повинен піти. Варіант, коли це самостійна позиція Смєшко, слабо віриться, хоча і можливий.

Тимошенко – напевно, самий цинічний політтехнолог нашої сучасності, для якого влада – це сенс життя. Зрозуміло, що у неї є свій електорат, але у неї є і величезний антирейтинг. Тому вихід з нею в другий тур, думаю, буде на користь Смешко.

Інші кандидати, думаю, загубляться, в ході передвиборної кампанії.

Ми знаємо багато прикладів, коли керівник начебто непоганий, але він нічого не вирішує. Тому тут важливий на старті правильно вибудуваний механізм перевірки на моральні та ділові якості

Цікаве бачення політичної системи в країні: досить дві партії зі своєю ідеологією. В принципі, це американська модель.

Був посил на те, що влада можливо передати демократам через два, три, п’ять років. А враховуючи вік, зрозуміло, що другого терміну не буде.

З недоліків, звичайно, впадає в очі слабке розуміння питань, пов’язаних з економічним блоком, і особливо насторожує теза про те, що той, хто своєю метою ставить заробляння прибутку, не має честі. Нагадаю, що статут будь-якого підприємства – дрібного, середнього, великого – своєю метою ставить саме заробляння прибутку. А що важливо в першу чергу для бізнесу, це верховенство права і ринкові відносини. Саме бізнес генерує прибуток, яка потім розподіляється по соціальним програмам.

Ще в моєму розумінні є ризик, що команда лідера не така ідеологічно налаштована, як її лідер. Ми знаємо багато прикладів, коли керівник начебто непоганий, але він нічого не вирішує. Тому тут важливий на старті правильно вибудуваний механізм перевірки на моральні і ділові якості. В цьому плані радує фраза про те, що в спецслужбах немає друзів, а є інтереси. Тому можна сподіватися, що механізм з’явиться.

Написав вже багато, у нас не звикли так довго читати. Хоча писав більше для себе, щоб спробувати осмислити можливі сценарії. Наскільки вони реалістичні залежить і від кандидата, і від його команди, і від опонентів.

Настає цікавий час, і у нас з’являється вибір. Тому давайте думати!

Вадим Гриб