Штаб Порошенка виділив півмільярда доларів доларів на скупку 5 млн голосів виборців

Штаб кандидата в президенти, чинного глави держави Петра Порошенко нібито виділив 500 млн доларів на скупку 5 млн голосів виборців.

Про KV стало відомо з публікацій громадського активіста Анатолія Велимовського, а також нардепа Віктора Чумака (на фото) в соціальній мережі Facebook.

“Інформація пішла по багатьом каналам, і не довіряти їй немає ні сенсу… Це близько 2,5 млн доларів на виборчий округ у Верховну Раду… 2,5 млн доларів – це не просто величезні гроші. Це суми, які знаходяться за межами можливості блокування скупки голосів у більшості регіонів країни”, – написав Анатолій Велімовський.

На його думку, гіпотетична скупка голосів дозволить Петру Порошенку пройти у другий тур виборів президента. “Далі – пряма очна дуель, ймовірно, з Тимошенко”, – зазначив Велімовський.

Сьогодні схожу інформацію оприлюднив на своїй сторінці у Facebook депутат Верховної Ради Віктор Чумак (позафракційний, округ №214, Київ), який є начальником виборчого штабу Анатолія Гриценка.

“Мене сьогодні запитали: чого я найбільше боюся на цих виборах? Пам’ятаючи про таланти “молодої команди Черновецького”, відповідь проста – підкупу виборців. До всіх штабів доходять сигнали про підготовку масової скупки голосів штабами Президента. Мінімум планують скупити 5 млн (виборців, – KV) через лояльних мерів і мажоритарних нардепів”, – написав Віктор Чумак

Нагадаємо, начальник центрального виборчого штабу Петра Порошенка є перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук.

Роботу регіональних штабів курирує заступник голови фракції “БПП” у Верховній Раді Сергій Березенко, колишній керівник Державного управління справами (ДУС). Джерела KV повідомляли, що Сергій Березенко все ще зберігає вплив на ГУД. В Адміністрації президента навіть ходили чутки, що після перемоги Березенко на виборах до Верховної Ради головою ДУС буде призначений секретар Київради Володимир Прокопів.

За ідеологію в центральному штабі Петра Порошенка традиційно відповідає нардеп Ігор Гринів (фракція “БПП”). Є думка, що саме він – автор слогана президента “Армія! Мова! Віра!”. Також Гринів відповідає за соціологію в штабі президента.

Нагадаємо, президентська виборча кампанія обійдеться бюджету України в 2,35 млрд гривень.

Перший тур виборів президента відбудеться 31 березня 2019 року.