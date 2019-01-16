“Повинні задовольняти потреби своїм газом”. Порошенко обіцяє за 5 років зробити Україну енергонезалежною

Сьогодні, 15 січня, президент Петро Порошенко повідомив, що в найближчі п’ять років Україна повинна стати незалежною країною і перейти на споживання газу виключно власного видобутку.

“Моя мета на наступні 5 років – зробити Україну енергонезалежною. Ми повинні свої потреби задовольняти своїм газом”, – сказав Порошенко на зустрічі з представниками бізнесу та громадськості Ківерцівського району Волинської області.

Глава держави також підкреслив, що слід припинити практику, “коли хтось краде газ, а потім списує це на державний борг”.