Київський комунальник приховав дві незаконно куплені квартири з декларації

Начальник відділення по експлуатації автостоянок та паркінгів КП з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-Сервіс» Київської міської адміністрації Сергія Продана викрили в незаконному збагаченні.

Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч. 1 ст. 368-2 КК.

У 2017 році комунальник задекларував дві недобудовані квартири від КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

У серпні 2018 року чиновник купив квартиру в «Житлоінвестбуд-УКБ» загальною площею 115 кв. м і переписав її на свого сина. Раніше, у травні цього ж року, він став співвласником квартири загальною площею 71 кв. м. Однак, в електронних деклараціях чиновник не вказував грошових активів, необхідних для купівлі квартир. У зв’язку з цим правоохоронці вважають, що чоловік незаконно придбав нерухомість.

Зазначимо, що після початку кримінального провадження, вже 11 січня цього року, Продан задекларував обидві квартири. Примітно, що вартість першої склала 641,8 тис. гривень, а другий – 877 тис. гривень. При цьому комунальник отримав за рік близько 180 тис. гривень зарплати. Інших джерел доходу у нього немає.