У Японії автомобіль в’їхав у натовп людей

Автомобіль в Токіо виїхав на тротуар та наїхав на пішоходів, в результаті чого травми отримали, щонайменше, сім осіб.

В японській столиці Токіо автомобіль в’їхав у натовп людей, в результаті чого сім осіб отримали поранення. Про це в середу, 16 січня.

Зазначено, що інцидент стався в середу близько токійській залізничної станції Сіндзюку.

Як уточнили в токійському пожежному управлінні, автомобіль виїхав на тротуар і в’їхав в пішоходів, з-за чого були поранені семеро людей. При цьому повідомляється, що деякі з них отримали серйозні травми.

Зараз японські правоохоронці ведуть розслідування цього інциденту.