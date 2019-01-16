У Кремлі натякнули, що питання передачі Курильських островах Японії вирішено

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував переговори Росії та Японії за Курильським островам.

Він підкреслив, що місцеві жителі в будь-якому випадку не постраждають.

«Не може і йтися про те, щоб було завдано якоїсь шкоди інтересам наших громадян, жителів Курив», — сказав Пєсков.

Представник Кремля додав, що російський лідер Володимир Путін і його японський колега Сіндзо Абе шукають формулювання, яка б влаштувала обидві держави. Він також назвав відсутність мирного договору «абсурдом», зазначивши, що це стримує розвиток двосторонніх відносин.