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У Кремлі натякнули, що питання передачі Курильських островах Японії вирішено

16.01.2019

В Кремле намекнули, что вопрос передачи Курильских островах Японии решен

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував переговори Росії та Японії за Курильським островам.

Він підкреслив, що місцеві жителі в будь-якому випадку не постраждають.

«Не може і йтися про те, щоб було завдано якоїсь шкоди інтересам наших громадян, жителів Курив», — сказав Пєсков.

Представник Кремля додав, що російський лідер Володимир Путін і його японський колега Сіндзо Абе шукають формулювання, яка б влаштувала обидві держави. Він також назвав відсутність мирного договору «абсурдом», зазначивши, що це стримує розвиток двосторонніх відносин.

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