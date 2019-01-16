У Кенії ліквідували бойовиків, що напали на готель

В результаті атаки бойовиків на готельний комплекс у Найробі загинула 21 людина – шість бойовиків і 15 жертв нападу.

У Кенії сили безпеки ліквідували всіх шістьох бойовиків, що напали на готель Dusit в Найробі. Кількість жертв теракту зросла до 15 людей, повідомляє в середу, 16 січня.

Відзначається, що п’ять бойовиків були ліквідовані силами спецназу, один терорист-смертник підірвав себе під час нападу.

Як повідомлялося, у вівторок в Найробі, поруч з готелем Dusit прогримів вибух, сталася стрілянина. Правоохоронні органи розглядають атаку як терористичний напад. За останніми даними, 15 осіб загинули, близько 30 отримали поранення. Відповідальність за напад взяла радикальне ісламістське угруповання Аш-Шабаб, що діє в основному в Сомалі.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що в будівлі все ще залишаються десятки людей, евакуація триває. Особи загиблих були встановлені за документами, серед жертв виявилися громадянин Великобританії й громадянин США. Одинадцять інших – кенійці, у двох загиблих не було посвідчень особи.