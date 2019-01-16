Ірина Фриз: нелегкий шлях «вишеньки» ROSHEN. Частина 2

ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК: Ірина Фриз: нелегкий шлях «вишеньки» ROSHEN. Частина 1

Ірина Фриз

Провали в політичній діяльності не завадили Ірині Василівні отримати 28 позицію рейтингу «100 найвпливовіших жінок України» за версією журналу «Фокус».

Облажалася Фриз і коли просила 10 млрд гривень для «Укроборонпрому» в 2015 році. Артур Герасимов та Ірина Фриз, перебуваючи в комітеті з оборони, лобіювали ухвалення законопроекту про виділення зазначеної суми з бюджету. Планувалося, що гроші виділять за рахунок програми з обслуговування державного боргу і за рахунок субвенцій місцевим бюджетам на обслуговування субсидій. Мінфін, бюджетний комітет і Головне науково-експертне управління Верховної Ради розкритикували проект. Адже сума не була аргументована, і не уточнювалося, чому саме держскарбниця повинна їх виділити.

Відзначимо, що «Укроборонпром» входить у сферу впливу секретаря РНБО Олександра Турчинова та його першого заступника Олега Гладковського (раніше – Свинарчука). Останній, до речі, колишній бізнес-партнер Петра Порошенка на автомобілебудівному бізнесу.

Прохання Фриз про 10 млрд гривень для «Укроборонпрому» викликала обурення навіть у самій президентській фракції. Не дивлячись на всю абсурдність ситуації, Гройсман все ж спробував поставити законопроект на голосування. Задню дав Герасимов, розуміючи безперспективність затії.

Після низки невдач Ірина Фриз початку додатково почала вчитися управлінню соцразвитием в Національній академії при президентові.

Ще один цікавий факт. У 2015 році Ірина Фриз задекларувала свої доходи — заробітна плата склала 78,2 тис. гривень, а страхові виплати – 37,5 тис. гривень. У цьому ж році вона придбала машину і квартиру: автомобіль AudI A5 за 1,2 млн гривень і квартиру (97,9 кв. м). Вартість машини виявилася в 10 разів дорожче, ніж дохід нардепа за рік.

Ірина Василівна, звичайно, відзвітувала, як у неї з’явилася AudI. Виявилося, вона дуже ощадлива і купила дорогий автомобіль з особистих заощаджень, накопичених за час роботи в комерційних структурах. До речі, Фриз також зазначила, що в електронній декларації відсутня графа «Заощадження», тому в документі такі дані не вказані. І не посперечаєшся!

Порно і НЕпорно

У 2016 році розгорівся неабиякий і дуже пікантний скандал. У головній ролі – Ірина Фриз.

Ірина Василівна якраз повинна була представляти Україну у Варшаві на саміті НАТО. Її кандидатуру затвердили швидко.

«Серед кандидатів були ще два дуже достойних, поважних та професійних депутата — евроатлантиста, які серйозно посилюють нашу делегацію і активно працюють. Це Ольга Бєлькова і Олексій Скрипник. Шкода, що в делегаціях немає інституту співголів, так як і Ольга, і Олексій — дуже і дуже гідні кандидатури» – про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-спікер Верховної Ради, представник в гуманітарній підгрупі мінського процесу Ірина Геращенко.

Ірина Фриз та Ірина Геращенко

Буквально напередодні саміту у відомому польському виданні Dziennik-polityczny виходить стаття з гучним заголовком «Україну на саміті НАТО у Варшаві буде представляти порнозірка».

«За даними українських ЗМІ, Ірина Фриз зробила кар’єру від клерка до керівника відділу в Адміністрації Президента України з суспільних комунікацій та інформації. Але успіх не завжди супроводжував її на життєвому шляху. Якийсь час, Ірина Фриз працювала актрисою в порно! Її приголомшуючий кар’єрний ріст почався в 2003 році завдяки інтимним стосункам з Петром Порошенком», — стверджує «Dziennik-polityczny» і публікує фотографію однієї з сцен з участю політика.

Однак дані про те, що Ірина Фриз підробляла актрисою в порнофільмах, виявилися фейком. Вдалося знайти оригінальне відео. У підписі до нього сказано, що ім’я актриси — Kate Jones.

Вона родом з Чехії та на інших фото вже не схожа на Ірину Фриз.

Закони, спецназ і любов

Ірина Василівна повністю підтримує політику Президента. У 2015 році вона стала автором законопроекту щодо позбавлення журналістів з Росії акредитації в органах державної влади України.

Через рік Фриз увійшла до робочої групи Адміністрації Президента України щодо формування Сил спеціальних Операцій, які повністю відповідають стандартам НАТО. За великим рахунком, Ірина Василівна почала командувати спецназом – новим родом військ в Україні. Звичайно, перебуваючи в тіні.

Ім’я командувача СЗГ озвучив начальник Генштабу Віктор Муженко – ним став генерал-майор Ігор Луньов. Вибирали між двома кандидатами: Ігорем Луньовим і полковником Сергієм Кривоносом. Зазначимо, що у Фриз був свій фаворит – Кривоніс.

Щоб проштовхнути його на посаду, Ірина Василівна підключила всі свої зв’язки з АП. Але домовитися з Муженко не вдалося – у нього був особистий конфлікт з Кривоносом. Тоді-то і спливла компромісна фігура Луньова.

Ігор Луньов

З одного боку, він ставленик начальника Генштабу, а з іншого – лояльний Порошенко. Кривоносу ж дісталася роль другого плану — першого заступника командувача СЗГ.

Але Фриз не заспокоїлася. Вона заявила, що процес створення СЗГ повинен бути прозорим. «Ми хочемо, щоб формат, структура і рамки майбутніх сил спеціальних операцій обговорювалися публічно. Однак цього не відбувається. Навпаки, робляться спроби грифом «секретно» приховати концепцію ССО», — заявила Фриз. Але український електорат не підтримав Ірину Василівну. І тоді вона почала діяти по-іншому — саботувати створення нового виду збройних сил.

Саме з подачі Фриз зірвалося проведення спільного навчання СЗГ з іноземними інструкторами. Вона розгорнула таку бурхливу діяльність, що бравим воякам довелося не тільки міняти райони проведення маневрів, але і всі плани щодо цього вкрай важливого заходу.

Далі – нардеп заявила, що кандидатура Луньова не найкраща і він взагалі не розуміє стратегію створення спецназу. І тут виникає питання – яка різниця Фриз, хто стоїть біля керма СЗГ: Луньов або Кривоніс? Але, виявляється, різниця є. За чутками, отриманим SKELET-info, Ірина Василівна пропихивала на злачне місце свого коханця Кривоноса.

Завдяки заступництву Фриз Кривоніс дозволяє собі відкрито ігнорувати накази не тільки свого начальника – генерала Луньова, але і самого Віктора Муженка. Не секрет, що Кривоніс ставить спецназу невластиві завдання — охорону об’єктів в тилу АТО, супровід колон і охорону високопоставлених чиновників, які прибувають у зону проведення операції.

Сергій Кривонос та Ірина Фриз

До речі, Фриз відзначилася ще одним законопроектом, який безпосередньо відноситься до СРГ. Це заборона використання мобільного зв’язку у зоні бойових дій у зв’язку з ризиками перехоплення і наведення ворожого вогню, по-випромінювання телефонів.

У 2017 році Ірина Фриз повторно внесла законопроект про заборону діяльності Російського центру науки і культури (РЦНК) в Києві. Подібний проект Фриз вже висувала в 2016 році. Однак тоді його завернули через побоювання, що Москва відповість забороною і закриттям аналогічних українських культурних центрів в Росії.

Влітку Фриз оголосила про будівництво оперативного центру ВМС «морськими бджолами» (військовослужбовцями інженерно-будівельних частин ВМС) США в 150 кілометрах від Криму в місті Очакові. Це ще на крок наблизить Україну до вступу в НАТО.

Про сім’ю і доходи

Не дивлячись на те, що Ірину Фриз вважають багаторічної коханкою Петра Порошенка і коханкою Сергія Кривоноса, вона заміжня. Її чоловік — Анатолій Баронін. Саме він був помічником Порошенко в V скликанні, а ще у Георгія Крючкова і Геннадія Бобова. Злі язики кажуть, що Президент награвся Фриз і віддав її ще одному своєму помічникові.

Не дивлячись на те, що Ірину Фриз вважають багаторічної коханкою Петра Порошенка і коханкою Сергія Кривоноса, вона заміжня. Її чоловік — Анатолій Баронін. Саме він був помічником Порошенко в V скликанні, а ще у Георгія Крючкова і Геннадія Бобова. Злі язики кажуть, що Президент награвся Фриз і віддав її ще одному своєму помічникові.

Подружжю Баронін-Фриз, звичайно, перепало від Порошенка. Сьогодні Анатолій Баронін засновник аналітичної кампанії «Da Vinci Ag», яка отримує урядові контракти на розробку різних проектів у сфері нацбезпеки і держуправління. Крім того, вона організовує виборчі кампанії іншим політикам і депутатам ВР, не гребуючи при цьому використовувати адміністративний ресурс. Останнім часом Баронін на громадських засадах консультував і допомагав депутату Геннадію Бобову з «Відродження».

Баронін вважає себе політичним аналітиком і часто світиться на телеканалах. А «Da Vinci AG» сьогодні тісно співпрацює з «незалежним» інформаційним агентством «УНІАН», що входить в медіахолдинг олігарха Коломойського.

Анатолій Баронін

Пара виховує двох дітей — Марка і Еріка.

У декларації за 2017 рік Ірина Фриз вказала дохід у 242 тис. гривень зарплати, яку отримала в парламенті.

«Приватна армія» ветеранів для БПД

SKELET-info відповідає на питання: чому Фриз призначили главою Міністерства ветеранів?

Кількість ветеранів в країні зростає. Сьогодні їх близько 350 тис. осіб. Ці люди часто залишаються без соціального захисту, покинуті і забуті. У світовій практиці є приклади, коли держава створювала централізований орган для допомоги їм. Міністерство України у справах ветеранів націлене на ці функції, але є один нюанс. Швидше за все, наше відомство збере «приватну армію» ветеранів для відстоювання комерційних інтересів партії БПП.

Почнемо з того, хто висунув Ірину Фриз на посаду голови Минвета? Відповідь: фракція БПП з легкої руки свого керівника Олександра Третьякова. При цьому у Ірини Василівни немає ні розуміння, ні досвіду на аналогічних посадах. Без сумнівів, вона пішак у цій грі. Найімовірніше, «керований» людина в міністерстві необхідний для вирішення безлічі вузькоспеціалізованих питань, які накопичилися у Третьякова.

Міністерство у справах ветеранів буде «обслуговувати» основний актив Третьяков — лотерейну компанію «УНЛ». Це підпільна армія «однієї людини» для силових рішень. А боротися є за що. За неофіційною статистикою, сьогодні 80% лотерейки належить саме УНЛ Третьякова. В реальності – це не «щасливі квитки», а мережа гральних автоматів під лотерейної ліцензією УНЛ. Якщо говорити цифрами, то оборот українського ринку азартних ігор становить більше 1 млрд доларів в рік. Проста математика: компанія «УНЛ» отримує приблизно 10 млрд гривень на рік.

Олександр Третьяков, маріонетка Фриз і новостворене міністерство вдарять по необізнаним ветеранам, які залишилися на узбіччі життя. Структура запропонує їм роботу і навіть соціальний пакет, але ті, хто захищав свою країну, будуть працювати на тих, хто її грабує.

Аріна Дмитрієва, для

Ірина Фриз: нелегкий шлях «вишеньки» ROSHEN. Частина 2 оновлено: Січень 15, 2019 автором: creator