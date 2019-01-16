Суддя Аблов: негідник з претензією

Євген Аблов

Витівка мерзотника в мантії ще раз підтверджує: судова реформа Порошенко — обман українців.

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Євген Аблов поскаржився на пост у Facebook в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Як пише Слідство.Інфо, повідомлення стосувалося постанови судді про поновлення на посаді ректорши НМУ Богомольця Катерини Амосової. Про це Слідство.Інфо дізналося з повідомлення про втручання в діяльність судді на сайті Вищої ради правосуддя.

Супрун згадала, що Євген Аблов зобов’язав «беркутівців» розігнати Революцію Гідності, за що його повинні були люструвати. А також, що суддя фігурує в розслідуванні НАБУ щодо незаконного збагачення.

Такі твердження Супрун суддя Аблов назвав «надуманими».