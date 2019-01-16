«Укрзалізниця» замовила заміну світильників фірмі, підозрюваної у розкраданнях

Столичне ТОВ «Элпо Україна» виграло тендер «Донецької залізниці» на встановлення у вагонах електропоїздів світильників на базі світлодіодів. Вартість тендеру склала мільйон гривень, повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Згідно з умовами торгів, переможець повинен замінити

освітлення в 10 вагонах двох електропоїздів. Так, повинні бути встановлені по 4

освітлювальних приладу в тамбурах вагонів і від 16 до 20 освітлювальних приладів у

салоні кожного вагона, потужністю до 20Вт кожен.

«Таким чином, встановлення одного світильника на 20Вт

обійдеться залізниці приблизно 4,2 тисяч гривень», – підрахували

журналісти.

Вони також відзначили, що «Элпо Україна» зареєстровано за

адресою, де також зареєстровано також ще понад 60 фірм. Фірмою володіють

Олена Давидова, Наталія Білоус і житель непідконтрольного Україні міста

Луганської області Андрій Шинковенко.

«Крім того, фірма

фігурує у кримінальній справі про заволодіння коштами «Укрзалізниці» у

час проведення закупівель товарно-матеріальних цінностей для потреб залізниць

доріг, яке розслідує Національне антикорупційне бюро», – зазначає ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Укрзалізниця», незважаючи на постійні скарги про збитковість перевезень, одночасно купує необґрунтовано дорогі подарунки для своїх працівників.