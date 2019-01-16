В Україну завезли імпортної свинини на 52 млн дол

М’ясо привозили з Польщі, Німеччини та Данії. У минулому році в Україну завезли свинини в 5 разів більше ніж у 2017 році.

Про це розповіли в ефірі “Сніданку з 1+1”.

“Імпортували цього продукту майже на 52 млн доларів. Найбільші поставки були з Польщі. Завозили м’ясо також Німеччини і Данії. А ось експортували з нашої країни свинини лише на 3 млн 800 тис. доларів”, – розповіли в ефірі.

Наголошується, що це на 65% менше, ніж у 2017 році. Тоді за кордон української свинини продали більше, ніж купили.