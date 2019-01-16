Аналітики пояснили, чому на депозитному ринку почався «мертвий» сезон.

Таким чином, за словами аналітиків, на початку січня банки взяли «перепочинок» зважаючи на велику кількість вихідних. Це призвело до того, що середні ставки за депозитами у гривні знизилися, а у валюті – майже не змінилися.

Зазначається, що напередодні новорічних свят навіть гривневі депозити були прибутковими, а все тому, що банки дуже потребували притоці національної валюти, і тому ставки підвищувалися. Гроші банкам потрібні були для того, щоб збільшувати обсяги карткових кредитів, так як перед святами населення країни дуже витрачалося на подарунки.

При цьому, наголосили аналітики, до початку січня банки вже неабияк «видихалися», і ставки по вкладах буквально «замерзли», але в більшості своїй навіть впали.

Першим знижувати ставки став «Укргазбанк».