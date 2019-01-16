НАБУ знову взявся за декларацію Дзензерського

Денис Дзендзерский

Детективи Національного антикорупційного бюро України відновила розслідування у справі про декларації депутата Верховної Ради Дениса Дзензерського («Народний фронт»). Розслідування поновили на підставі судового рішення, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власне джерело в НАБУ.

«Судове рішення про скасування постанови про закриття провадження

надійшло в НАБУ. Бюро відновило розслідування справи по декларації Дзензерського»,

– зазначив співрозмовник агентства.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Дзензерський не вказав дійсні фінансові зобов’язання перед 3 банківськими установами на загальну суму 3 млрд 185 млн 432 тис. 215 грн. Також Дзензерський звернувся зі скаргою до міністра юстиції про те, що щомісяця з його зарплати примусово віднімається 20% на користь банку «Кредит Дніпро» за борги за кредитами.

У липні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила

кримінальне провадження щодо Дзензерського, проте в грудні Київський апеляційний

суд скасував постанову САП про закриття кримінального провадження щодо депутата.