Тупик на $50 мільярдів. Чому Шовковий шлях з Європи в Китай обійшов Україну

Наша країна втрачає транзитний вантажопотік по всім напрямкам

Китай вже готовий до транспортного стрибка в Європу, фото: China On Air

Україна ризикує втратити ще один шматок транзитного пирога на мільярди доларів в рік. Днями Міжнародний союз залізниць та Асоціація вантажоперевізників FERRMED підписали меморандум про розвиток євразійської логістики з перевезення вантажів між Китаєм і ЄС.

«Основний міжнародний вантажний залізничний маршрут між Китаєм і Європою пройшов вздовж кордону України, а не через Україну», — написав на своїй сторінці в Facebook екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

Він пояснив «Країні», що плануючи маршрут європейсько — китайського коридору, транспортники має намір обійшли Україну стороною. Основний потік вантажів піде через Білорусь. Нам залишили лише «запасну гілку» на карті це тонка нитка ділянки в напрямку Угорщини, Сербії та Словаччини.

«За останні п’ять років «Укрзалізниця» нічого не інвестувала у розвиток транзитних перевезень, тоді як Білорусь купувала нові локомотиви, прискорювала проходження контейнерних поїздів, вкладала в перевалочні комплекси. У підсумку по Білорусі контейнерні потяги йдуть зі швидкістю 120 км/год, а у нас від Ковеля до кордону немає навіть електротяги, доводиться в Ковелі переформувати поїзда і скорочувати кількість вагонів у складі, а це всі втрати часу», — говорить експерт.

Втім, головне навіть не це. Від казахстано-китайської до білорусько-польського кордону через територію Казахстану, Росії і Білорусії вантажі будуть проходити всього з двома митними досмотрами —у Бресті і Достыке. «Пустити потік через Україну — це, як мінімум, ще одна межа, так як вантажі з нашої країни проходять ретельні огляди в Росії», — пояснив Кава.

Білорусь поступово відбирає у нас і автомобільний транзит. За оцінками економіста Олексія Куща, за останні кілька років сусіди перехопили третину автомобільних вантажів, що слідували раніше через Україну. А після реконструкції білоруської дороги М10, яка йде якраз паралельно нашому кордоні, ця цифра ще більше зросте.

«Країна» розбиралася чому світові вантажоперевізники обходять Україну стороною і чи є у нас шанси повернути мільярдний транзит.

Білоруський шовковий шлях

Меморандум Міжнародного союзу залізниць та Асоціації вантажоперевізників FERRMED включає кілька пунктів. Це, зокрема, ліквідація вузьких місць мереж, підвищення ефективності і швидкості перевезення, моніторинг руху поїздів, збільшення довжини вантажних поїздів, підвищення осьового навантаження та ін. Власне, запропонований маршрут європейських вантажів у Китай в обхід України — це остаточний вердикт вітчизняної транспортної системи. Проект залізничників і вантажоперевізників формально буде реалізуватися без китайських інвестицій. Але все ж це частина масштабної програми «Один пояс, один шлях», яку влада Піднебесної просувають вже п’ять років.

А Україна, яка спочатку заявляла про свою участь у проекті, ризикує остаточно з нього вилетіти.

В 2013 році, коли в Китаї вперше заговорили про глобальне транспортному коридорі, Україну відразу ж включили в список країн-потенційних учасників цього проекту (всього у цьому переліку було 60 держав). Зокрема, китайці були готові вкластися в маршрути в напрямку Словаччини та Австрії. А українська влада пішла ще далі і заявили про створення транскаспійського маршруту — з чорноморських портів через Грузію, Азербайджан і Казахстан до східного кордону Китаю. У Піднебесній тоді цей маршрут схвалили. За підрахунками експертів, участь України у проекті «Один пояс, один шлях» обіцяло нам інвестиції в розмірі 7 млрд. доларів.

Але залізничний «Шовковий шлях» у нашому виконанні повністю провалився. Кілька разів України з помпою відправляли поїзда в Китай, але завантажити їх повністю так і не вдалося. Бізнес скаржився на занадто тривалий і витратний шлях і вважав за краще відправляти вантажі іншим способом.

«Цей маршрут виявився недоцільним. Причина — війна. Росія не пропускає через свою територію транзитні вантажі українського походження, а альтернативний маршрут через Грузію і Казахстан не оптимізований. Він проходить через два моря, і, відповідно, включає в себе 4 перевантаження. З-за цього, по-перше, складно розрахувати точні терміни доставки вантажу, а по-друге, виникають додаткові витрати», — пояснив власник компанії «Укр-Китай Коммунікейшин» В’ячеслав Лисенко.

«Цей поїзд потонув у бюрократичних формальностей і корупції. Схематично — відправити контейнер морем — це 30-35 діб і 1,5-2 тис. доларів. По залізниці через Україну — швидше, але мінімум 3 тисяч доларів. Кому потрібен такий бізнес?» — говорить аналітик компанії «Європатруль» (займається дослідженням транспортних ринків — Прим.Ред.) В’ячеслав Коновалов.

В результаті зараз вантажі в Китай йдуть в основному через Білорусь.

«Сусіди відібрали у нас, як мінімум, 70% потоку. Хоча спочатку китайські інвестори називали західну кордон Білорусі «пляшковим горлечком», так як там йде звуження і знижується пропускна здатність», — говорить Олексій Кущ. За його словами, з Центральної Європи через Білорусь щорічно проходить китайських вантажів на 50 мільярдів доларів.

«Логістична комісія — це близько 10%, тобто сусіди заробляють 5 млрд. доларів на рік. А ми могли б заробляти в кілька разів більше, так як у нас пропускна здатність західної межі потенційно більше, ніж у Білорусі, а географічне положення — більш вигідне. Крім Центральної Європи, Україна могла б обробляти вантажі зі східної і південної частини ЄС. Плюс — у нас є угода про зону вільної торгівлі з Еврсоюзом, чого немає у Білорусі. Це означає, що той же Китай міг би створювати у нас складальні виробництва, щоб потім постачати ці товари без мита в Європу. Тобто, тільки за рахунок китайців ми могли б з легкістю генерувати 10-15% ВВП», — вважає Кущ.

«У майбутньому цей маршрут (з Європи в Китай — Прим.Ред.) буде ще більш привабливим, оскільки зростає потреба в перевалці вантажів швидше, ніж морем, але дешевше, ніж авіатранспортом. Але поки ми втрачаємо залізничний сегмент повністю. Є й інший нюанс: 90% всіх поїздів повертаються з Європи в Китай порожніми. Тому китайський уряд робить великі знижки на ці маршрути. Піднебесній потрібно сировину. Україна може його надати, наприклад, соняшникова олія, шрот або зернові. Ми б могли завантажити сповна ці контейнери і, відповідно, збільшити експорт. Але так як Росія не пропускає українську продукцію, ми втрачаємо і цю можливість», — пояснив власник компанії «Укр-Китай Коммунікейшин» В’ячеслав Лисенко.

Голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський каже, що новина про те, що вантажі з Європи тепер вже остаточно підуть в обхід України — не сюрприз, а, скоріше, констатація факту.

«Ми не справляємося навіть з внутрішніми перевезеннями і експортом. Із-за дефіциту тяги і зерновозів трейдери не можуть наростити поставки зерна, зокрема кукурудзи, на зовнішні ринки, хоча отриманий урожай дозволяє це зробити. Вже з початку цього року із-за дефіциту рухомого складу, багато компаній були змушені переорієнтуватися на автомобільну доставку. Тому найближчим часом нам потрібно хоча б вирішити цю проблему, а вже потім думати про транзитні вантажі», — вважає Забловський.

Скануючі тунелі і проїзд без хабарів

«Укрзалізниця» щорічно втрачає, як мінімум, 5% вантажообігу, у тому числі з-за зношеного рухомого складу.

«Транспортний парк експлуатується 30-40 років. Тільки в цьому році «УЗ» спише близько 100 локомотивів. Щоб підтримувати рухомий склад в робочому стані, потрібні десятки мільярдів доларів», — говорить Забловський.

Білорусь же, навпаки, тільки нарощує перевалку вантажів, у тому числі, в Китай.

За 9 місяців минулого року кількість контейнерних поїздів, що прямують з Китаю в Європу через Білорусь, зросла на 25% (до 213,4 тисяч одиниць). На добу через сусідню країну проходить 12 контейнерних поїздів з Азії в Європу. Від станції Красне (кордон з Росією) до Бреста вони проходять менш, ніж за 12 годин. У цьому році заплановано відкрити рух по новому (четвертого за рахунком) пункту пропуску між Білоруссю і Польщею — Высоколитовск-Черемша.

Про розширення транзиту говорять і в «Укрзалізниці». Восени цього року в УЗ створили нову «дочку» UZ Cargo Wagon LLC. Таку умову висунув ЄБРР, який виділив УЗ 150 млн. доларів кредитних коштів на закупівлю 6,5 тис. нових піввагонів.

«Ми отримуємо 150 млн дол. під хорошу процентну ставку. Вона нижче, ніж на банківському ринку України та міжнародних ринках капіталу. На ці гроші ми побудуємо самий затребуваний рухомий склад — вантажні піввагони», — написав на своїй сторінці у Facebook глава компанії Євген Кравцов.

Втім, поки неясно, якими будуть тарифи на перевезення новими вагонами. Плюс — наш бізнес побоюється, що нова дочірня компанія підхопить старі традиції УЗ, коли, крім офіційного платежу, за виділення вагонів і потрібної тяги береться ще й неофіційний платіж.

Як розповів «Країні» директор із стратегічного розвитку та інвестиційної політики «Укрзалізниці» Антон Саболевский, у 2018 р УЗ інвестувала в свої основні фонди 16,9 млрд. грн, це рекордний показник за останні п’ять років.

«Зокрема, було реконструйовано понад 300 км доріг, з яких 80% знаходиться на так званому TEN-T network (проходить по території України та схвалений країнами ЄС). Що стосується маршруту Китай-Європа, то ключ до цього питання знаходиться на столі країни-агресора, що і пояснює траєкторію прокладання шляху повз території України. У цьому році на території Украни проїхало понад 7 тисяч контейнерів Китай-Європа, що задовольнило всіх учасників перевезень. Але вантажопотік в даному напрямку контролюється російською стороною, тому проблема лежить, швидше, політичне, ніж у комерційної площі», — говорить Саболевский.

«Для транзитних вантажоперевізників важливо ще і наявність інфраструктури. Приміром, у тій же Білорусі в Гродненській вільній економічній зоні побудували скануючий тунель, які перевіряє вантажі без зупинки поїздів, налагоджена система електронного документообігу, перевізники взагалі особисто не контактують з інспектором митниці. В результаті додаткових простоїв вантажів практично немає. Як немає і платежів у конвертах швидкий пропуск, як у нас», — говорить Олексій Кущ.

Автомобільна пастка

Білоруси поклали око і на наш автомобільний транзит. За останній час в сусідній країні побудована мережа автобанів (у тому числі платних) практично європейської якості. А якщо врахувати ще й швидкий пропуск на митниці, не дивно, що багато європейських вантажоперевізники, відправляють товар в Азію, віддають перевагу саме білоруські маршрути, навіть якщо по кілометражу вони довші українських.

Ситуація ще більше ускладниться після закінчення реконструкції траси М10, яка проходить паралельно українському кордоні. Брянську область і Корбін (Брестська область Беларус — Прим.Ред.) дорога з’єднає першої технічної категорії (4 смуги швидкісного руху) протяжністю понад 520 км. Можна прогнозувати, що саме по цьому шляху піде транзитний потік через Росію в Казахстан. Для нас це сотні мільйонів доларів недоотриманих коштів», — говорить Олександр Кава. За його словами, стратегічна мета Мінська — зв’язати дорогами першої технічної категорії столицю і 6 обласних центрів. Частина трас вже побудована (на Брест, Гомель, Могильов), а також з Вільнюсом.

Нова М10 дозволить з’єднати Брянську область з трасою М1 на Варшаву і Берлін.

У нас же, незважаючи на заяви влади про рекордне фінансування (на цей рік виділено понад 50 млрд. грн.), особливого прогресу в дорожньому будівництві поки не спостерігається.

«Ми поки тільки відновлюємо мережу доріг, для розширення цих коштів явно недостатньо», — говорить Кава. За його оцінками, щоб створити мережу автотрас міжнародного рівня, потрібно вкласти десятки мільярдів доларів. Із пріоритетів — нам потрібно побудувати дорогу Умань-Дніпропетровськ, забезпечивши коридор між східним і західним напрямком, Львів-Мукачево (шлях на Угорщину та Словаччину), Одеса-Миколаїв-Херсон, а також Миколаїв-Дніпро.

Але навіть цей список потягне на кілька мільярдів доларів, а нинішнього фінансування не вистачає навіть на ремонт перерахованих трас.

«Потрібні цільові інвестиції. Наприклад, Євросоюз вклав у дороги Польщі 60 млрд. євро за 15 років. Але прийдуть до нас такі інвестиції і буде налагоджено автомобільний транзит багато в чому залежить від відносин України і Росії», — говорить Кава.

Олексій Кущ каже, що навіть за нинішніх непростих відносинах з РФ забезпечити потік вантажів у той же Китай було б цілком реально.

«Росія навряд чи ставила палиці в колеса і «кошмарила» китайські вантажі, що вона сама зацікавлена у співпраці з Піднебесної. Але самі китайські інвестори дивляться на нас з острахом. Їх лякають гасла наших міністрів про «їзді на ведмедів». А подужати інвестиції у створення транспортної мережі та інфраструктури самостійно держава не зможе. Виходить замкнуте коло. Україна ризикує стати сірою зоною, свого роду транзитним тупиком, і через кілька років втратить навіть ті обсяги вантажоперевезень, які має зараз», — резюмував експерт.

Тупик на $50 мільярдів. Чому Шовковий шлях з Європи в Китай обійшов Україну оновлено: Січень 16, 2019 автором: Redactor