Готував замах на Путіна: у Сербії затриманий бойовик ИГИЛ

У Сербії В місті Нови-Пазар затриманий бойовик, який ймовірно готував замах на президента Росії під час його візиту в Белград.

“Раніше Алибашич виготовляв вибухові пристрої, які він мав на природі і під час рибної ловлі. Тому є підозра, що він планував терористичний акт в нашій країні в найближчі дні”, – сказав джерело.

Боснійська експерт у галузі безпеки Джевад Галияшевич вважає, що передбачуваний терорист з великою часткою ймовірності не був одинаком і у нього є спільники.

Докази ,знайдені при обшуку

“Ваххабіти, такі як Алибашич, достатньо підготовлені та озброєні для вчинення нападів, як на стратегічну інфраструктуру держави, так і на місця масового скупчення цивільного населення. Вони часто проходять відмінну підготовку, мають складне устаткування і можуть добре планувати нападу на захищених осіб… Тому я переконаний, що заарештований ваххабіт не самотній у цій акції і має помічників. При цьому кожна терористична загроза, що виходить з території Нови-Пазара, спирається на позиції в мусульманській частині Боснії і Герцеговини, де діють різні терористичні осередки”, — попереджає аналітик.

Між тим глава підрозділу МВС Сербії щодо забезпечення безпеки іноземних осіб і делегацій Славіша Крстіч підкреслив, що під час візиту Володимира Путіна в Белград “наше міністерство прийме комплексні заходи безпеки в співпраці з іншими державними органами”.

Як відомо, візит Путіна в Белград заплановано на 17 січня.