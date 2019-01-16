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В Одеському аеропорту іноземець намагався «домовитися» з прикордонниками за 500 доларів

16.01.2019

В Одесском аэропорту иностранец пытался «договориться» с пограничниками за 500 долларов

Громадянин Узбекистану намагався підкупити прикордонників у міжнародному аеропорту «Одеса».

Як повідомили в Держприкордонслужбі, іноземець запропонував правоохоронцям 500 доларів США, щоб «вирішити питання» щодо пропуску на територію України двох його співвітчизників.

Громадяни Узбекистану прибутку напередодні, але не змогли пояснити, навіщо їм потрібно в Україну. Прикордонники прийняли рішення про відмову у перетині державного кордону і про повернення приїжджих додому зворотним рейсом.

В Одесском аэропорту иностранец пытался «договориться» с пограничниками за 500 долларов

За спробу дачі хабара військовослужбовцям Держприкордонслужби іноземний громадянин затриманий у встановленому порядку буде передано до військової прокуратури Одеського гарнізону за ознаками злочину, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі).

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