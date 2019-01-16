Чоловік з молотком влаштував бійню в ресторані Нью-Йорка

Озброєний молотком чоловік напав на один з ресторанів Нью-Йорка, убивши шеф-кухаря і серйозно поранивши ще двох осіб.

В американському Нью-Йорку озброєний молотком чоловік напав на один з ресторанів, убивши шеф-кухаря і серйозно поранивши ще двох осіб. Про це в середу, 16 січня.

Зокрема, зазначено, що інцидент стався 15 січня ввечері в ресторані Seaport Buffet в районі Бруклін.

За даними поліції, чоловік з молотком спочатку напав на 60-річного власника ресторану, який знаходився недалеко від входу, а потім атакував 34-річного шеф-кухаря і 50-річного співробітника закладу.

“Троє постраждалих були доставлені в лікарню в критичному стані, пізніше поранений шеф-кухар помер”, – йдеться в повідомленні.