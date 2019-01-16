На Кіпрі заарештували майно Фірташа

Дмитро Фірташ

Суд на Кіпрі заарештував активи олігарха Дмитра Фірташа — керуючої компанії Group DF Holdings Limited, а також рухоме і нерухоме майно. Всього під арештом опинилися активи на $46 млн, повідомляє російський «Комерсант», посилаючись на власні джерела

Арешт на активи був накладений судом міста Лімасол за позовом

російського банку «ВТБ». Банк вирішив добиватися повернення за кредитом,

наданим в 2015 році підприємствам, пов’язаними з Фірташем. Кредит взяли

компанії Ukrainian Chemical Products (колишнє АТ «Кримський титан) і «Титанові

інвестиції». Друга компанія визнана банкрутом, а від першої російський банк

домагається виплати $39,4 млн.

За даними газети, юристи банку «ВТБ» подали позов ще 20 грудня, а

рішення було прийнято через тиждень. Очікується, що розглядати позов по суті

суд почне в кінці січня 2019 року.

У банку «ВТБ» російським журналістам підтвердили інформацію

про арешт активів Фірташа і відзначили, що вітають рішення суду.

Раніше повідомляв, що державний бюджет може

отримати понад 39 млн грн за втручання органів прокуратури від

підприємства-правонаступника ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (раніше

ТОВ «ЗТМК»), підконтрольне раніше Фірташу.

Крім того підконтрольні Фірташу підприємства вивели «

тінь» понад 500 мільйонів гривень.