На Кіпрі заарештували майно Фірташа

Дмитро Фірташ
Суд на Кіпрі заарештував активи олігарха Дмитра Фірташа — керуючої компанії Group DF Holdings Limited, а також рухоме і нерухоме майно. Всього під арештом опинилися активи на $46 млн, повідомляє російський «Комерсант», посилаючись на власні джерела
Арешт на активи був накладений судом міста Лімасол за позовом
російського банку «ВТБ». Банк вирішив добиватися повернення за кредитом,
наданим в 2015 році підприємствам, пов’язаними з Фірташем. Кредит взяли
компанії Ukrainian Chemical Products (колишнє АТ «Кримський титан) і «Титанові
інвестиції». Друга компанія визнана банкрутом, а від першої російський банк
домагається виплати $39,4 млн.
За даними газети, юристи банку «ВТБ» подали позов ще 20 грудня, а
рішення було прийнято через тиждень. Очікується, що розглядати позов по суті
суд почне в кінці січня 2019 року.
У банку «ВТБ» російським журналістам підтвердили інформацію
про арешт активів Фірташа і відзначили, що вітають рішення суду.
Раніше повідомляв, що державний бюджет може
отримати понад 39 млн грн за втручання органів прокуратури від
підприємства-правонаступника ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (раніше
ТОВ «ЗТМК»), підконтрольне раніше Фірташу.
Крім того підконтрольні Фірташу підприємства вивели «
тінь» понад 500 мільйонів гривень.