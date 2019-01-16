Суддя Аблов: негідник з претензією

Витівка мерзотника в мантії ще раз підтверджує: судова реформа Порошенко — обман українців.

Супрун згадала, що Євген Аблов зобов’язав «беркутівців» розігнати Революцію Гідності, за що його повинні були люструвати. А також, що суддя фигурируетв розслідуванні НАБУ щодо незаконного збагачення.

Такі твердження Супрун суддя Аблов назвав «надуманими».

«Зазначений повідомлення з посиланням на сумнівні джерела містить надумані твердження про вчинення мною уявних в. о. Міністра охорони здоров’я проступків, дає мені підстави вважати, що він був поширений виключно з метою формування негативного уявлення суспільства про роботу судової системи », – написав він.

«Вважаю наявними всі підстави стверджувати, що такі очевидно резонансні дії в. о. Міністра охорони здоров’я були здійснені з метою тиску на мене з метою досягнення позитивного для себе результату у справі», — заявив суддя.

Суддя Аблов звинувачує НАБУ в тиску на нього

Раніше заступник голови Окружного адміністративного суду Києва Євген Аблов звинувачував Національне антикорупційне бюро (НАБУ) в чиненні тиску на нього.

Зазначено, що 3 серпня в ВСП надійшло повідомлення судді про втручання в його професійну діяльність, при здійсненні правосуддя з боку посадових осіб НАБУ.

Зокрема, Аблов повідомив, що 26 квітня 2018 року він відкрив провадження в адміністративній справі за позовом ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» до державного реєстратора — Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради про внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

27 квітня суддя задовольнив заяву про забезпечення позову, яке вступило в законну силу.

1 серпня Аблову стало відомо, що НАБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу.

«Як зазначено в листі НАБУ … під час досудового розслідування досліджуються обставини можливого отримання посадовими особами суду неправомірної вигоди в особливо великих розмірах за вчинення незаконних дій, спрямованих на повернення арештованого майна ТОВ „Міжнародний аеропорт Одеса“. 31.07.2018 близько 16:30 до суду прибув старший детектив Національного антикорупційного бюро України і через помічника Окружного адміністративного суду міста Києва запропонував мені переговорити з ним … Я відмовив у приватній бесіді і одночасно повідомив, що буду звертатися у ВСП і Генеральної прокуратури України з заявою про тиск на мене як на суддю», — йдеться в заяві.

1 серпня на адресу суду надійшли три повістки про виклик Аблова в якості свідка на допит: на 3, 6 та 7 серпня.

Зазначені дії він вважає тиском на нього і втручанням в його діяльність як судді.

Крім того, суддя Аблов вважає, що з метою тиску на нього було незаконно відкрито кримінальне провадження за фактом його можливого незаконного збагачення на підставі доповідної записки, яка містить тільки фразу «видатки судді не відповідають доходам».

Суддя з двома квартирами, домом і «порше» отримав службову квартиру на 140 квадратів

Заступник голови Окружного адміністративного суду Євген Аблов отримав від держави квартиру на 140 квадратви в новобудові в центрі Києва. На момент отримання державної квартири на матір судді в Одесі була записана квартира (144 кв. м.) і будинок (275 «квадратів»).

Дружина судді тоді ж задекларувала PORSCHE PANAMERA 4 і швидкісний катер EAGLE 645 L, йдеться у розслідуванні Марини Ансифоровой «Хочу ще» для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

До переведення в 2010 році в Окружний адмінсуд Києва Аблов працював суддею Одеського окружного адмінсуду. Після призначення йому надали службове житло як судді, який не має житло в столиці.

“Я думав оселитися в гуртожитку. Сказали, що ні, змушений був звернутися, щоб квартиру дали”,- пояснив суддя.

В грудні 2013 року, після отримання службової квартири, Аблов за допомогою судового рішення домігся виключення виданої квартири з переліку службових. Підставою для позову стала непридатність щойно побудованої квартири для проживання.

Після задоволення позову, в 2015-му Євген Аблов приватизував квартиру, а через рік продав її за 9,1 млн гривень. Причиною стала, за його словами, надмірна публічність місця проживання: «Змушений звідси виїхати, так як передача «Наші гроші» в своїх передачах зробила так, що дружина сказала: «Ми не хочемо більше, щоб за нами бігали, нас знімали. Забрала дітей і поїхала в Одесу».

Після продажу службового житла в 2016-му сім’я придбала дві квартири в Одесі площею 144 і 197 квадратів.