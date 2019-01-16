50% Ахметова в обленерго. Навіть при Януковичі Рінат не мав такого впливу на державу

Під приводом ситуативних виправдань і законних лазівок саме зараз закладається олігархічний устрій держави. А тепер у нього понад 80% теплової енергогенерації, понад 80% видобутку енерговугілля і понад 33% потужностей обленерего. А попереду поглинання ще 17%.

У найближчі дні Ахметов стане гегемоном серед обленерго. Чи помітить АМКУ, що в державний дизайн України постійно вкорінюється олігархічний архетип?

Навіть якщо росіяни зупиняться на продаж двох вищевказаних компаній – це все одно стане дуже важливою подією. Тому що воно стане символом безперешкодної монополізації Україна конкретним олігархом.

Акціонер

Загальна сума МВт·год, що припадають на частки акцій у всіх обленерго

% від всього ринку

Рінат Ахметов

38196289

33,0

Держава

19733777

17,1

VS Energy

18303941

15,8

Костянтин Григоришин

16525069

14,3

Ігор Суркіс

7952806

6,9

Ігор Коломойський

4126060

3,6

Виходячи з цієї логіки, АМКУ історії з обленерго повинен почати розслідування, а не банально підмахнути дозвіл на концентрацію, як це може статися вже в найближчі дні.

Так що ще одна поступка для бенефіціара «роттердамського плюса» перед лицем воєнної загрози – це вже начебто нормально. Насправді – ні.

Це ненормально і з точки зору державного дизайну України. Під приводом ситуативних виправдань і законних лазівок саме зараз закладається олігархічний устрій держави. Навіть при Януковичі Ахметов не мав такого впливу на енергетику країни. А тепер у нього:

більше 80% теплової енергогенерації

понад 80% видобутку енерговугілля

вже більше 33% потужностей обленерего і попереду поглинання ще 17%.

І жодного разу АМКУ не завадив самому великому олігархові України. Жодного. Влада, звичайно, коли щось зміниться, тільки от майно залишиться. І вже наступні державні менеджери будуть битися головою в стіну в пошуках аргументів у переговорах з олігархом, який буде мати можливість відключити світло всій країні відразу.

Довідка

Обленерго

Формальний бенефіціар

Частка в %

Річний обсяг розподілу електроенергії (відпустка з мережі), МВт·год

Скільки МВт·год припадає на % акцій

Одесаобленерго

VS Energy

68,3

5747344

3908193

Держава

25,0

5747344

1436836

Київобленерго

VS Energy

94,0

5921685

5566384

Чернівціобленерго

VS Energy

69,9

1306614

913323

Держава

25,0

1306614

326654

Херсонобленерго

VS Energy

90,0

2402197

2161977

Рівнеобленерго

VS Energy

84,6

1992671

1685800

Житомиробленерго

VS Energy

91,0

2382997

2168527

Кіровоградобленерго

VS Energy

83,0

1877267

1558132

Хмельницькобленерго

VS Energy

18 , 8

2197292

413091

Держава

70,0

2197292

1538104

Миколаївобленерго

VS Energy

15,4

2596073

399795

Держава

70,0

2596073

1817251

Дніпрообленерго

Рінат Ахметов

76,6

23207071

17776616

Костянтин Григоришин

15,9

23207071

3689924

Донецькобленерго

Рінат Ахметов

100

2970526

2970526

Київенерго

Рінат Ахметов

100,0

9399436

9399436

ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»

Рінат Ахметов

100

7484348

7484348

«ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»

Рінат Ахметов

100

565 363

565363

Вінницяобленерго

Костянтин Григоришин

72,4

2992421

2166513

ICU (керує фінансовий радник Петра Порошенка – Пасенюк)

25,0

2992421

748105

ЛЕО

Костянтин Григоришин

100,0

1164750

1164750

Чернігівобленерго

Костянтин Григоришин

48,20

1762485

849518

Ігор Коломойський

36,5

1762485

643307

Сумиобленерго

Костянтин Григоришин

50 , 0

2060493

1030247

Ігор Коломойський

18,5

2060493

381191

Держава

25,0

2060493

515123

Полтаваобленерго

Костянтин Григоришин

48,8

5157168

2516698

Ігор Коломойський

48,8

5157168

2516698

Черкасиобленерго

Костянтин Григоришин

24,0

2852437

684585

Держава

71,0

2852437

2025230

Прикарпаттяобленерго

Ігор Суркіс

88 , 0

3242259

2853188

Львівобленерго

Ігор Суркіс

89,1

4198011

3740428

Харківобленерго

Костянтин Григоришин

29,8

6413245

1911147

Держава

65,0

6413245

4168609

Тернопільобленерго

Костянтин Григоришин

40,0

1280412

512165

Держава

51,0

1280412

653010

Запоріжжяобленерго

Костянтин Григоришин

12,3

8237518

1013215

Ігор Коломойський

7,1

8237518

584864

Ігор Суркіс

16,5

8237518

1359190

Держава

60,5

8237518

4983698

Волиньобленерго

Костянтин Григоришин

21,2

1609306

341173

Юрій Бойко

75,0

1609306

1206980

Закарпаттяобленерго

Юлія Льовочкіна

50,0

1780104

890052

Держава

50,0

1780104

890052

«Регіональні ЕМ»

Держава

100

1379209

1379209

ГПЭС ПРАТ «Атомсервіс»

Євген Релін

100

770577

770577

Всього





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