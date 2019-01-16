50% Ахметова в обленерго. Навіть при Януковичі Рінат не мав такого впливу на державу

Під приводом ситуативних виправдань і законних лазівок саме зараз закладається олігархічний устрій держави. А тепер у нього понад 80% теплової енергогенерації, понад 80% видобутку енерговугілля і понад 33% потужностей обленерего. А попереду поглинання ще 17%.
У найближчі дні Ахметов стане гегемоном серед обленерго. Чи помітить АМКУ, що в державний дизайн України постійно вкорінюється олігархічний архетип?
Навіть якщо росіяни зупиняться на продаж двох вищевказаних компаній – це все одно стане дуже важливою подією. Тому що воно стане символом безперешкодної монополізації Україна конкретним олігархом.
Акціонер
Загальна сума МВт·год, що припадають на частки акцій у всіх обленерго
% від всього ринку
Рінат Ахметов
38196289
33,0
Держава
19733777
17,1
VS Energy
18303941
15,8
Костянтин Григоришин
16525069
14,3
Ігор Суркіс
7952806
6,9
Ігор Коломойський
4126060
3,6
Виходячи з цієї логіки, АМКУ історії з обленерго повинен почати розслідування, а не банально підмахнути дозвіл на концентрацію, як це може статися вже в найближчі дні.
Так що ще одна поступка для бенефіціара «роттердамського плюса» перед лицем воєнної загрози – це вже начебто нормально. Насправді – ні.
Це ненормально і з точки зору державного дизайну України. Під приводом ситуативних виправдань і законних лазівок саме зараз закладається олігархічний устрій держави. Навіть при Януковичі Ахметов не мав такого впливу на енергетику країни. А тепер у нього:
-
більше 80% теплової енергогенерації
-
понад 80% видобутку енерговугілля
-
вже більше 33% потужностей обленерего і попереду поглинання ще 17%.
І жодного разу АМКУ не завадив самому великому олігархові України. Жодного. Влада, звичайно, коли щось зміниться, тільки от майно залишиться. І вже наступні державні менеджери будуть битися головою в стіну в пошуках аргументів у переговорах з олігархом, який буде мати можливість відключити світло всій країні відразу.
Довідка
Обленерго
Формальний бенефіціар
Частка в %
Річний обсяг розподілу електроенергії (відпустка з мережі), МВт·год
Скільки МВт·год припадає на % акцій
Одесаобленерго
VS Energy
68,3
5747344
3908193
Держава
25,0
5747344
1436836
Київобленерго
VS Energy
94,0
5921685
5566384
Чернівціобленерго
VS Energy
69,9
1306614
913323
Держава
25,0
1306614
326654
Херсонобленерго
VS Energy
90,0
2402197
2161977
Рівнеобленерго
VS Energy
84,6
1992671
1685800
Житомиробленерго
VS Energy
91,0
2382997
2168527
Кіровоградобленерго
VS Energy
83,0
1877267
1558132
Хмельницькобленерго
VS Energy
18 , 8
2197292
413091
Держава
70,0
2197292
1538104
Миколаївобленерго
VS Energy
15,4
2596073
399795
Держава
70,0
2596073
1817251
Дніпрообленерго
Рінат Ахметов
76,6
23207071
17776616
Костянтин Григоришин
15,9
23207071
3689924
Донецькобленерго
Рінат Ахметов
100
2970526
2970526
Київенерго
Рінат Ахметов
100,0
9399436
9399436
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»
Рінат Ахметов
100
7484348
7484348
«ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»
Рінат Ахметов
100
565 363
565363
Вінницяобленерго
Костянтин Григоришин
72,4
2992421
2166513
ICU (керує фінансовий радник Петра Порошенка – Пасенюк)
25,0
2992421
748105
ЛЕО
Костянтин Григоришин
100,0
1164750
1164750
Чернігівобленерго
Костянтин Григоришин
48,20
1762485
849518
Ігор Коломойський
36,5
1762485
643307
Сумиобленерго
Костянтин Григоришин
50 , 0
2060493
1030247
Ігор Коломойський
18,5
2060493
381191
Держава
25,0
2060493
515123
Полтаваобленерго
Костянтин Григоришин
48,8
5157168
2516698
Ігор Коломойський
48,8
5157168
2516698
Черкасиобленерго
Костянтин Григоришин
24,0
2852437
684585
Держава
71,0
2852437
2025230
Прикарпаттяобленерго
Ігор Суркіс
88 , 0
3242259
2853188
Львівобленерго
Ігор Суркіс
89,1
4198011
3740428
Харківобленерго
Костянтин Григоришин
29,8
6413245
1911147
Держава
65,0
6413245
4168609
Тернопільобленерго
Костянтин Григоришин
40,0
1280412
512165
Держава
51,0
1280412
653010
Запоріжжяобленерго
Костянтин Григоришин
12,3
8237518
1013215
Ігор Коломойський
7,1
8237518
584864
Ігор Суркіс
16,5
8237518
1359190
Держава
60,5
8237518
4983698
Волиньобленерго
Костянтин Григоришин
21,2
1609306
341173
Юрій Бойко
75,0
1609306
1206980
Закарпаттяобленерго
Юлія Льовочкіна
50,0
1780104
890052
Держава
50,0
1780104
890052
«Регіональні ЕМ»
Держава
100
1379209
1379209
ГПЭС ПРАТ «Атомсервіс»
Євген Релін
100
770577
770577
Всього
115596414
108453656