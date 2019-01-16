Поглинання Білорусії: воно нам треба?

Останнім часом стали активно поширюватися чутки про те, що вже в найближчі два-три роки Росія і Білорусія, і так перебувають в одній Союзній державі, зіллються в якусь нову конституційну спільність. Варіант – білоруські області стануть новими російськими суб’єктами федерації. А ким тоді стане сам Лукашенко? А російський президент? І чи варто цьому вірити?

Днями білоруський лідер Олександр Лукашенко зробив чергове двозначне заяву: «Білоруси заслужили нормального життя. І ми обов’язково мають, зберігши незалежність і суверенітет, покращити життя наших людей. В іншому випадку нікому цей суверенітет буде не потрібен. Це найважливіше завдання для усіх».

І додав: мовляв, суверенітет і незалежність Білорусі можуть бути піддані серйозній ревізії» як із Заходу, так і зі Сходу.

Ну про те, що «є загроза з Заходу» – це нам чути звично і самим, тут нічого слух не ріже. А зі Сходу хто? Не Китай?

Там у Білорусії один сусід — Росія. Чому тоді б «бацькові» так прямо і не сказати: мовляв, Москва має агресивні плани щодо Мінська, але ми ні п’яді своєї землі російським імперіалістам не віддамо. Ан, ні, чому він так прямо ситуацію не змальовує, воліючи двозначні фрази.

Власне, в цьому весь політик Лукашенко — розумний, хитрий, досвідчений, вміє лавірувати між набагато більш сильними гравцями, примудряючись при цьому не підкорятися нікому з них, але направляти їх чинності на суперництво між собою. І за його, «бацьки», розташування.

Нинішня «лукавость» Лукашенко є свого роду відповіддю на розпущені (свідомо чи ні і ким саме — тут можна лише гадати) у Росії на політичній «тусовці» чутки про те, що нібито готується грандіозний проект чергового розширення «русского мира». Цього разу – за рахунок Білорусії. Конспірологи, що підтримують цю версію, обґрунтовують її тим, що об’єднання Росії і Білорусі в єдину державу стане свого роду відповіддю на «проблему 2024 року».

Тоді, мовляв, можна буде перезаснувати саме російське президентство.

Нібито нинішньому російському лідерові Володимиру Путіну після закінчення його останнього конституційного строку на чолі Російської Федерації не треба буде шукати якусь іншу роботу, а йому нічого не залишиться як очолити нове державне утворення. А Лукашенко буде другою особою.

Версія ця, скажемо прямо, виглядає грубувато, навіть незграбно.

Однак головна теза в її спростування — навіть не незграбність, а те, що у нас в країні зроду ще не бувало, в тому числі в Росії пострадянської, щоб такі масштабні плани державного переустрою планувалися б в деталях аж за 6 років заздалегідь, а потім би все строго слідували тому плану. Ми все ж не Китай з його десятирічними циклами політичного планування, які працюють як годинник.

Але що ще важливіше, це те, що геополітичні, ні внутрішньополітичні вигоди такої операції зовсім не очевидні. Зате такі чутки готують, можливо, непогану атмосферу для предметного торгу з білоруським президентом з цілком конкретних соціально-економічних та зовнішньополітичних питань. Щоб був поступливішим.

В останні тижні найбільш гострими темами розбіжностей між Москвою і Мінськом були відмова Москви знижувати для Білорусі ціни на газ до внутрішньоросійських, а також питання компенсації втрат білоруського бюджету від так званого «податкового маневру» у Росії стосовно нафтопродуктів (перехід до ПВКК замість експортного мита).

Від цього маневру Білорусія оцінює свої втрати тільки в 2019 році в розмірі 383 мільйонів доларів при ціні бареля нафти в 70 доларів, а втрати за весь період реалізації маневру — до $10,5 млрд. У свою чергу, у Москви до Мінська накопичилися претензії по частині митниці. Мова про те, що через Білорусію в тому числі йдуть товари, що потрапили під російські контрсанкции. Наприклад, тільки нелегальних сигарет з Білорусії потрапляє в Росію до 5,5 млрд штук, а в прикордонних регіонах частка таких сигарет становить п’яту частину в загальному обсязі продажів.

Кілька років тому Москва взагалі відкрито звинувачувала Мінськ в реекспорті нафтопродуктів, одержаних з російської нафти, під виглядом розчинників і розріджувачів. Оскільки Росія постачає нафту і нафтопродукти в Білорусі безмитно (за міжурядовою угодою щорічно з Росії до Білорусі безмитно поставлялося до останнього часу 24 мільйони тонн нафти), то Мінськ був зобов’язаний перераховувати мито від експорту нафтопродуктів за межі союзу в російський бюджет. А оскільки розчинники не входили в перелік продуктів, які обкладаються митом, то ніяких перерахувань в російський бюджет і не робилося.

Така нафтогазова субсидія білорусам оцінюється російським Мінфіном в $2 млрд.

До кінця 2018 року експортне мито сирої нафти становила 30% від її підсумкової вартості. Починаючи з 1 січня, її будуть поступово знижувати до повної відміни в 2024 році. Одночасно на аналогічний відсоток буде підвищено ПВКК.

За деякими підрахунками, російський нафтогазовий трансферт Білорусії у формі, прихованих субсидій за 2012-2017 роках становив не менше $30 млрд, це приблизно 8% білоруського ВВП за цей період. Оцінка такого трансферту в 2018 році — близько $4,3 млрд, це приблизно ті ж 8% ВВП. Якби, приміром, Росія отримала в минулому році трансферт ззовні в розмірі 8% ВВП, то він перевищив $120 млрд.

Це допомогло б вирішити одразу всі соціальні цілі, поставлені в травневому указі Путіна. Крім цього, Білорусія на початок 2018 року була винна Росії $7,3 млрд за міжурядовими кредитами, а в нинішньому році Мінськ розраховує отримати від Москви ще мільярд доларів на їх рефінансування.

І ось коли Лукашенко став «вередувати», в Москві заговорили про потреби «глибокої інтеграції».

А то незрозуміло, за що, власне, братній країні перепадають такі вигідні умови. Поки ж замість такої інтеграції Мінськ почав ще більш активно загравати з ЄС, а в останні тижні – ще і з США. Зокрема, вирішено відновити чисельність персоналу американського посольства в Мінську до колишніх 35 осіб. На тлі відверто ворожих зараз відносин Москви і Вашингтона такий крок важко розглядати інакше, як демонстративний і навіть зухвалий.

Крім того, Мінськ з самого початку конфлікту на Україні зайняв по відношенню до Києва не просто нейтральну, а навіть дружню позицію, у тому числі забезпечуючи його нафтопродуктами, виробленими з російської безмитної нафти. Нарешті, союзник Росії не визнала приєднання Криму, хоча, строго кажучи, ніяких особливих санкцій Лукашенко за це не загрожувало б. Важко таку поведінку вважати чимось іншим, ніж легким шантажем східного сусіда.

Однак досягнення домовленостей про справді союзницькому поведінці, а також відмову від «бюджетного утриманства» зовсім не передбачає неодмінного «поглинання Білорусії». Навіщо?

Це держава хоч і молода, але зі своєю сформувався політичною культурою, яка відмінна від російської, в чому орієнтуючись на колишні радянські норми і принципи. Населення Білорусії зовсім не горить бажанням «вступити в Росію», повернутися в рідну гавань», на відміну від населення Криму в 2014 році. Більше того, втрата власного суверенітету буде сприйнята білорусами вельми негативно. Російська політична та економічна модель зовсім не є для них межею національних мрій.

Скоріше вже якийсь європейський проект. І зайва наполегливість Росії по частині «глибокої інтеграції» може якраз такі проєвропейські настрій ще більше посилити. Зробивши їх ще й антиросійськими.

До чого, питається, отримувати майдан по-білоруськи на рівному місці? У всьому світі такі кроки будуть до того ж сприйняті цілком однозначно — як черговий прояв так званої російської агресії. Нарешті, з точки зору внутрішньополітичного життя в Росії, в нашій країні просто немає запиту на приєднання Білорусі. На відміну від такого запиту в свій час на возз’єднання з Кримом.

Якщо хтось спрощено думає, що тільки виключно таким чином вправні політтехнологи збираються вирішувати «проблему 2024», тобто транзиту президентської влади від Путіна або його спадкоємцю або якимось новим російським державним структурам з перераспределенными повноваженнями, то треба визнати, що в цьому випадку варіант з уламыванием настільки непростого політика, яким є Олександр Лукашенко, є далеко не самим блискучим «дебютним початком».

Є маса інших, куди менш морочливих варіантів.

Але якщо все-таки злиття Росії і Білорусії неминуче, звичайно ж, треба віддавати собі звіт, що саме ми будемо годувати Білорусь, як вже годуємо Абхазії, Південної Осетії, Придністров’я, і з недавніх пір приєднався до РФ Крим. З одного боку, здається, що доведеться важко, якщо до цього списку додадуться шість білоруських областей. З іншого, Росія ще й не таке бачила. У нас і не таке було. І ще може бути.