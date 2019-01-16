“Підскочила” на 166 грн. Пенсійний фонд відзвітував про річному зростанні пенсії

Середня пенсія в Україні на 1 січня склала 2645,6 грн, це на 165,6 грн вище, ніж рік тому, повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Всього в Україні налічується 11 470 405 осіб.

Нагадаємо, з 1 березня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій: 500 тисяч українських військових пенсіонерів отримають перерахунок та підвищення пенсій більш ніж на 700 гривень. Максимальна пенсія в Україні також збільшиться до 14 970 грн.

При цьому у зв’язку з індексацією і зміною прожиткового мінімуму розмір пенсій в Україні будуть переглядати тричі.