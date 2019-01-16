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“Підскочила” на 166 грн. Пенсійний фонд відзвітував про річному зростанні пенсії

16.01.2019

"Подскочила" на 166 грн. Пенсионный фонд отчитался о годовом росте пенсии

Середня пенсія в Україні на 1 січня склала 2645,6 грн, це на 165,6 грн вище, ніж рік тому, повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Всього в Україні налічується 11 470 405 осіб.

"Подскочила" на 166 грн. Пенсионный фонд отчитался о годовом росте пенсии

Нагадаємо, з 1 березня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій: 500 тисяч українських військових пенсіонерів отримають перерахунок та підвищення пенсій більш ніж на 700 гривень. Максимальна пенсія в Україні також збільшиться до 14 970 грн.

При цьому у зв’язку з індексацією і зміною прожиткового мінімуму розмір пенсій в Україні будуть переглядати тричі.

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