У Росії знайшли заміну долара

У кріптовалюти є всі шанси стати частиною нової глобальної валютної системи, яка може прийти на заміну долара США. Такою думкою поділився Володимир Мау, ректор Російської академії народного господарства та державної служби (РАНХиГС), чиї слова наводить ТАСС.

Економіст вважає, що кріптовалюти є майбутнє. Він нагадав, що ще сто років тому економісти, наприклад австрійський економіст Фрідріх фон Хайєк передбачили ефективність приватних грошей. «Звичайно, вони мислилися в іншій формі, але кріптовалюти — це адже теж приватні гроші, засновані на довірі і наборі технологій», — зазначив ректор.

«10 років тому, на початку нинішнього структурного кризи ми багато міркували про посткризових валютних конфігураціях: юані, СДР, посилення ролі регіональних резервних валют», — вважає Мау. На його думку, кріптовалюти не можна списувати з рахунків, навпаки, їх слід включити в подібні дискусії.

Проти долара ж відіграє фактор непередбачуваності, обумовлений незрозумілою внутрішньої політики США. Мау звинувачує в цьому самого емітента валюти. Поки що складно говорити про те, як буде виглядати світовий валютний ринок у найближчому майбутньому, криптовалюта потребує вдосконалення, щоб технологія активніше застосовувалася у валютній системі, переконаний ректор.

2018 рік став для крипторынка роком корекції, биткоин опустився з піків в районі 20 тисяч доларів в кінці 2017 року, до 3,6 тисячі. Інвестиції в цю криптовалюту назвали найбільш провальними за 2018 рік. Тим не менш прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв закликає не ховати криптовалюту. Більше того, він, як і Мау, впевнений у зниженні впливу долара у світовій торгівлі з-за дій США.