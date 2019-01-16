НАБУ відкриє проти Кличка справу за шістьма статтями

Віталій Кличко
Солом’янський районний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження проти Віталія Кличка. Мер Києва і голова Київської міської державної адміністрації може бути причетний до зловживання владою або службовим становищем, а також сприяння учасникам організованих злочинних угруповань. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на судові матеріали.
Позов подав заявник, який звернувся до НАБУ із зверненням про
вчиненні Кличко низки кримінальних правопорушень, зокрема:
– за ст. 170 (перешкоджання законній діяльності
професійних спілок, політичних партій, громадських організацій);
– ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим
положенням);
– ч. 2 ст. 365 (перевищення влади);
– ч. 3 ст. 206 (протидія господарської діяльності);
– ч. 1 ст. 396 (приховування злочину);
– ч. 2 ст. 256 (сприяння учасникам ОЗУ) Кримінального
кодексу.
Одночасно в НАБУ відмовилися реєструвати кримінальну
виробництво – це і стало підставою для подання до суду скарги на бездіяльність
бюро.
«29 грудня 2018 року суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальну
виробництво за вказаними фактами», – уточнює агентство.
Раніше SKELET-info повідомляв, що у Кличка 34 радника, які працюють на громадських засадах. Крім того, столичний мер попросив президента Петра Порошенка призначити головою Солом’янської райадміністрації екс-начальника Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації Ігоря Довбаня, проти якого раніше відкривали кримінальну справу.
Також стало відомо, що київські чиновники за бюджетний
рахунок відвідали виставки в Пекіні.