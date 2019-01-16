НАБУ відкриє проти Кличка справу за шістьма статтями

Віталій Кличко

Солом’янський районний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження проти Віталія Кличка. Мер Києва і голова Київської міської державної адміністрації може бути причетний до зловживання владою або службовим становищем, а також сприяння учасникам організованих злочинних угруповань. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на судові матеріали.

Позов подав заявник, який звернувся до НАБУ із зверненням про

вчиненні Кличко низки кримінальних правопорушень, зокрема:

– за ст. 170 (перешкоджання законній діяльності

професійних спілок, політичних партій, громадських організацій);

– ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим

положенням);

– ч. 2 ст. 365 (перевищення влади);

– ч. 3 ст. 206 (протидія господарської діяльності);

– ч. 1 ст. 396 (приховування злочину);

– ч. 2 ст. 256 (сприяння учасникам ОЗУ) Кримінального

кодексу.

Одночасно в НАБУ відмовилися реєструвати кримінальну

виробництво – це і стало підставою для подання до суду скарги на бездіяльність

бюро.

«29 грудня 2018 року суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальну

виробництво за вказаними фактами», – уточнює агентство.

Раніше SKELET-info повідомляв, що у Кличка 34 радника, які працюють на громадських засадах. Крім того, столичний мер попросив президента Петра Порошенка призначити головою Солом’янської райадміністрації екс-начальника Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації Ігоря Довбаня, проти якого раніше відкривали кримінальну справу.

Також стало відомо, що київські чиновники за бюджетний

рахунок відвідали виставки в Пекіні.