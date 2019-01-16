У Ленінградській області вибухнув хімзавод: є постраждалі

Сильний вибух прогримів на хімічному заводі в Ленінградській області Росії. В результаті чого вікна повибивало навіть в будівлях, які знаходяться в кілометрі від цього місця.

За уточненими даними, вибух стався в місті Кінгісепп на заводі “Поліпласт”. Повідомляється про двох постраждалих.

“Так рвонуло, у нас в квартирі стіни на 5 см хитнуло вбік і на місце повернулись. На моїх очах. Жах! Думала, напевно, землетрус почався”, – пишуть очевидці.

Попередньо встановлено, що причиною інциденту міг стати вибух бочки з пально-мастильними матеріалами на складі заводу.

На місце інциденту прибули машини швидкої допомоги і пожежники, так як після вибуху виникла пожежа.