Серба заарештували за підозрою в підготовці замаху на Путіна

У затриманого прихильника ИГИЛ виявили арсенал зброї та вибухівки.

Сербське Агентство безпеки та інформації затримала 21-річного джихадиста, якого підозрюють у підготовці замаху на російського президента Володимира Путіна. Про це в середу, 16 січня.

Відзначається, що правоохоронці затримали Арміна Алибашича у вівторок в місцевості Нови Пазар на півдні країни. Він привернув увагу патрульних своїм незвичайно великим рюкзаком, де, як виявилося, перебував карабін з оптичним прицілом.

Після цього служби безпеки обшукали квартиру молодої людини. Там вони знайшли запас зброї, матеріали для виготовлення вибухівки, зокрема хімічні речовини і детонатори.

Також у затриманого знайшли прапор “Ісламської держави”, а на його комп’ютері – матеріали, створені джихадистами.

З цього силовики зробили висновок, що чоловік готував вбивство Путіна, який відвідає Белград 17 січня.

“Сербські служби безпеки дуже уважно зайнялися цією справою. Відомо, що Путін є мішенню терористів із-за війни, яку Росія веде проти “Ісламської держави”. Не виключено, що бомба, яку майстрував Алибашич, повинна була бути активована в день приїзду Путіна. Наші служби співпрацюють з росіянами і тримають ситуацію під контролем, президент в Белграді буде в безпеці”, – йдеться в повідомленні.