Кум Кличко Артур Палатний віджав два столичних ринку у кримінального авторитета «Лічі»

Кум мера Києва Віталія Кличка, народний депутат Артур Палатний (на фото зліва) нібито забирає столичні ринки “Лук’янівський” і “Нивки” у Олександра Ліщенко, відомого в певних колах як “Ліча” (на фото праворуч). Цікаво, але і Палатний, і Ліщенко займають високі посади Київської міської організації Федерації боксу України.

Про конфлікт навколо двох столичних ринків KV стало відомо з публікації журналіста Станіслава Речинського в соціальній мережі Facebook.

“Команда Кличка тим часом поспішає набити кишені. Сьогодні розпочався відбирання у Ліщенко «Лічі» Лук’янівського ринку, найближчим часом, кажуть, заберуть ринок «Нивки». Стоїть за цим Палатний”, — написав журналіст.

За його словами, замах на Олександра Ліщенко, “зробили теж люди Палатного”.